Schwere Hausaufgaben für FCI

Nach sechs Spieltagen ist in der Kreisliga A3 Hohenlohe nur noch der FC Creglingen ungeschlagen. Der Tabellenvierte muss nun bei der zuletzt spielfreien Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern antreten, die zum noch punktlosen Schlusstrio gehört. Die Gastgeber haben sich allerdings bislang weit unter Wert verkauft und die Creglinger wissen natürlich, dass diese Auswärtsaufgabe nur auf dem Papier leicht ist. Der FC Creglingen hat zwar seit vier Jahren keine Begegnung gegen die Spielvereinigung verloren, kam aber in zwei der letzten drei Begegnungen in Apfelbach nicht über ein Unentschieden hinaus.

Da der neue Tabellenführer SGM Bad Mergentheim/Löffelstelzen am Wochenende zuschauen muss, hat der punktgleiche TV Niederstetten die Chance, den Platz an der Sonne zu erobern. Die Vorbachtäler, die zuletzt den SC Amrichshausen mit 4:0 abblitzen ließen, müssen sich beim FC Igersheim behaupten, der nach dem 4:2-Derbysieg im Nachholspiel in Apfelbach mit 2:1 in Blaufelden einen weiteren „Dreier“ auf des Gegners Platz ergatterte und nun eine ausgeglichene Bilanz aufweist. Gegen den spielstarken TVN wäre wohl schon ein Unentschieden ein Erfolg für die Gelb-Schwarzen.

Die vor allem in dieser Höhe fast sensationelle 0:5-Abfuhr in Bieringen war nicht nur die erste Saisonniederlage, sondern kostete der der SGM Taubertal/Röttingen auch gleich wieder die erst am Vorsonntag errungene Tabellenführung. Nun ist der SV Harthausen Derbygast in Röttingen. Das Team aus dem Igersheimer Teilort feierte am Sonntag mit 3:1 gegen den FC Phönix Nagelsberg im vierten Spiel seinen ersten Saisonsieg und will nun unbedingt den ersten zählbaren Erfolg auf des Gegners Platz. Auch die Statistik zeugt von einer schweren Hausaufgabe für die Unterfranken: In bisher drei Begegnungen um A3-Punkte trennte man sich jeweils unentschieden.

Wie der SV Mulfingen und die SGM Taubertal/Röttingen musste auch der SC Wiesenbach die erste Saisonniederlage einstecken. Obwohl diese mit 0:5 gegen den Aufstiegsfavoriten SGM Bad Mergentheim/Löffelstelzen auch gleich recht deftig ausfiel, dürfte sie den Blaufeldener Teilortclub nicht aus der Bahn geworfen haben. Letzteres will der SC im Gastspiel beim punktgleichen FC Phönix Nagelsberg bestätigen, der allerdings schon eine Partie mehr als sein Gast ausgetragen hat und sich nur einen seiner sieben Zähler vor eigenem Publikum sicherte.

Ebenfalls mit 0:5 kam der SV Sindelbachtal vor eigenem Publikum gegen die SGM Markelsheim /Elpersheim unter die Räder. Es war bereits die vierte deftige Schlappe im fünften Spiel, lediglich die knappe 0:1-Niederlage vor zwei Wochen bei der SGM Taubertal/Röttingen passt nicht in das schlechte Gesamtbild, das die Marlacher bisher abgaben. Nun muss das Schlusslicht zum Künzelsauer Altkreisduell beim SC Amrichshausen antreten, der am vorigen Wochenende beim 0:4 in Niederstetten erstmals in dieser Saison völlig chancenlos war, nach fünf Spielen eine ausgeglichene Bilanz aufweist und nun unbedingt wieder schwarze Zahlen schreiben will.

Wie der SV Sindelbachtal ist überraschenderweise auch der TSV Blaufelden in allen fünf Spielen bisher völlig leer ausgegangen. Im Gastspiel bei der SGM Mulfingen/Hollenbach II droht nun eine weitere Niederlage, zumal die Jagsttäler nach ihren ersten Saisonniederlage in Creglingen nun mit aller Macht zurück in die Erfolgsspur wollen. Lediglich die Statistik lässt den TSV Blaufelden hoffen: Aus bisher drei A3-Begegnungen mit dem Favoriten sicherte er sich beachtliche vier Punkte.

Nach der ersten Saisonniederlage im Derby gegen den TV Niederstetten löste die SGM Markelsheim/Elpersheim ihre Pflichtaufgabe beim Tabellenletzten in Marlach souverän mit 5:0 und hält damit enge Tuchfühlung zum Spitzenduo. Nun gilt es, gegen die DJK Bieringen nachzulegen, die nach ihrer 5:0- Galavorstellung gegen Taubertal/Röttingen mit breiter Brust in Elpersheim antreten und ihre Haut sehr teuer verkaufen wird.