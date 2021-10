Schweizers Freistoß ist der Dosenöffner

FC Zimmern – FC Bödigheim 2:0

Zimmern: Ackermann, Hidalgo, Baur, Barth, Mehl, Schindler, Alter, Grimm, Schweizer, Sisman, Aydin.

Bödigheim: Edelmann, Betschel, Kratky, Link, Specht, Kalinowski, Wagner, Neureuther, Schäfer, Horsch, Kalinovski.

Tore: 1:0 (67.) Ruven Schweizer, 2:0 (83.) Sebastian Mehl . – Schiedsrichter: Wolfgang Reibel (Westernhausen).

In den ersten Minuten neutralisierten sich beide Mannschaften, so dass das Spiel ausschließlich im Mittelfeld stattfand. Mit zunehmender Dauer erspielten sich die Gäste ein leichtes Übergewicht und hatten die erste gute Chance. In der 39. Minute hatte die Heimelf die Chance zur Führung. Letztendlich ging es mit einem gerechten Unentschieden in die Halbzeit.

Zum zweiten Durchgang kam die Heimmannschaft besser aus der Kabine und hatte in der 57. Minute durch Mehl die große Möglichkeit zur Führung. In der 67. Spielminute erzielte Schweizer mit einem direkten Freistoß das 1:0 für den FC Zimmern.

In der 83. Minute erhöhte die Heimmannschaft nach einem schönen Konter durch Mehl auf 2:0. In den letzten Minuten plätscherte das Spiel vor sich hin, da die Gäste nun auch aufgegeben hatten.