Die Gerüchteküche brodelte in den vergangenen Wochen: Muss der FC Schweinberg in der nächsten Saison den Spielbetrieb einstellen, weil er nicht mehr genügend Akteure zu Verfügung hat? Auf den Sportplätzen des Fußballkreises wurden die tollsten Szenarien diskutiert: Der FCS stellt den Spielbetrieb ein; der FCS will sich dem FV Brehmbachtal anschließen; die Spieler verteilen sich auf andere

...