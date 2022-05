Schwächeln nun streng verboten

Der vorletzte Spieltag in der Landesliga Odenwald steht an. Und spannender könnte es kaum sein. Weder Meisterschaft von Relegationsteilnahme sind entscheiden. Auch direkte Absteiger werden noch „gesucht“. Dass es in der Meisterrunde noch so spannend ist, ist Teams wie Königshofen, Uissigheim oder Höpfingen zu verdanken, die trotz ihrer „Chancenlosigkeit“ auf den Titel in jedem Spiel Gas geben und schon so manch „Großen“ geschlagen haben.

Aufstiegsrunde

Für wen wird es am Ende hoch hinaus gehen? Sowohl der FV Lauda als auch der FV Mosbach können noch den Aufstieg in die Verbandsliga schaffen. © Martin Herrmann

Nach der Niederlage beim FV Mosbach ist für den FC Grünsfeld Platz eins oder zwei nur noch rechnerisch möglich. Denn auch das Führungstrio wird seine Punktekonto weiter aufstocken können. Die imponierende Aufholjagd des FV Mosbach findet auch ihr Ende, wenn der FV Lauda und Türkspor noch ein Spiel gewinnen. Spielfrei ist am Sonntag der SV Neunkirchen.

In der Begegnung des SV Königshofen gegen den TSV Oberwittstadt wollen sich die Messestädter nach einem spielfreien Wochenende gut erholt von dem 1:4 in Uissigheim. Es war die bisher höchste Niederlage in der Aufstiegsrunde. Kurioserweise ist die Begegnung das dritte Pflichtspiel in Folge, das der SV im heimischen Stadion austrägt. Geholfen hat es nur begrenzt, denn die letzten beiden Partien endeten mit einer Punkteteilung.

Völlig offen erscheint die Partie des VfR Uissigheim mit dem FV Lauda, denn der Tabellen- und Punktestand täuscht darüber hinweg, dass beide Mannschaft nahezu gleichwertig in der Aufstiegsrunde unterwegs sind. Der VfR sammelte elf und der FV zwölf Zähler ein. Der letzte Auftritt des FV Lauda beim VfR war im Oktober 2019. Damals gewannen die Laudaer mit 2:0.

Der TSV Höpfingen will gegen den FV Mosbach den dritten Heimsieg in Folge landen. TSV-Trainer Daniel Nohe ist froh, in dieser Partie wieder auf JulianHauk zurückgreifen zu können (siehe nebenstehendes Interview). Mit Oliver Knörzer sorgte er Anfang März für die beiden Tore zum 2:0-Heimsieg über den FV. Der Haken: es war nur ein Freundschaftsspiel. Beim Punktspiel in der Hinrunde ging der TSV mit 0.4 in die Knie. Die Favoritenrolle trägt der FV nicht zuletzt deshalb, weil er nach der 0:1-Niederlage in Königshofen seit fünf Spieltagen ungeschlagen ist.

Die Corona-Pandemie ist schuld daran, dass die letzte Heimpartie des FC Grünsfeld gegen Türkspor Mosbach im Jahr 2018 stattfand. Damals gab es einen sensationell hohen 7:0-Kantersieg, der sich in der Höhe nicht annähernd wiederholen dürfte. In der Qualifikationsrunde im November letzten Jahres lief es für den FC nicht so gut, denn in Neckarelz behielt der Gastgeber Türkspor mit 3:0 die Oberhand. Der FCG muss gewinnen, um überhaupt noch eine theoretische Chance auf Platz eins oder zwei zu haben.

Abstiegsrunde

In der Abstiegsrunde ist der FC Hundheim/Steinbach selbst mit zwei Siegen nicht mehr zu retten, weil maximal 25 Punkte möglich sind. Und die hat der TSV Rosenberg bereits auf seinem Konto gutgeschrieben bekommen. Selbst ohne einen weiteren Pluspunkt könnten die Rosenberger immer noch auf die noch deutlich bessere Tordifferenz zählen. Für den FSV Waldbrunn ist rechnerisch nur noch der Relegationsplatz fünf erreichbar. Der im Derby in Hundheim/Steinbach siegreiche SV Nassig kann endgültig den Kopf aus der Schlinge ziehen.

Im Heimspiel des FV Reichenbuch gegen den SV Wagenschwend reicht dem Gastgeber ein Unentschieden zum Klassenerhalt. Zwei Punkte mehr sollten es für die Gäste werden, um aus eigener Kraft den Ligaverbleib in trockene Tücher zu bringen. Ein Tor von Benjamin Bender reichte dem FV zum 1:0-Auswärtserfolg in der Hinserie.

Der FC Schloßau will im Heimspiel gegen den FSV Waldbrunn schnell vergessen, wie bitter die 3:5-Niederlage der Vorrunde war. Denn zwei Minuten vor dem Ende sah es nach einer gerechten 3:3-Unentschieden aus. Dann schlugen Stefan Losing und Kontantin Panagiotidis eiskalt zu.

Aufgrund der unerwarteten 0:2-Niederlage gegen den couragiert auftretenden FV Elztal hat der FSV Waldbrunn die Chance vertan, noch den Kurs Richtung Relegationsplatz fünf einzuschlagen. Jetzt helfen nur noch Patzer der Konkurrenten.

Bei der Partie des SV Nassig gegen den TSV Assamstadt wollen die Gastgeber den immer näher gerückten Klassenerhalt endgültig festzurren. Doch der TSV hat nichts zu verschenken. Zudem hat der Heimsieg über den FV Reichenbuch neue Hoffnungen geweckt. Doch selbst mit sechs zusätzlichen Punkten können die Gäste aus eigener Kraft den direkten Klassenerhalt nur schaffen, wenn die Konkurrenz mehrfach Federn lässt.

Der TSV Rosenberg hat im Heimspiel gegen den FC Hundheim/Steinbach nach einem spielfreien Wochenende alle Trümpfe in der Hand. Mit zwei Siegen in Folge kann der TSV den Klassenerhalt schaffen, ohne auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen zu müssen. Paul Galm sorgte mit seinem Treffer für den 1:0-Auswärtssieg in der Hinserie. Die Gäste müssen ihrerseits alles tun, um sich nach dem unglücklichen Ausgang der abgebrochenen Begegnung beim FV Reichenbuch mit einer guten Leistung aus der Landesliga zu verabschieden. Ob etwas Zählbares herausspringt, ist eher zweitrangig.