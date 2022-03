Schulmäßig köpft M. Mohr den Siegtreffer

FV Lauda – Türkspor Mosbach 1:0

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lauda: M. Moschüring, Faber, Neckermann, S. Fell, Jurjevic, D. Fell, Czeczatka, Schädle, Würkner, Winter, Jallow.

Mosbach: Alhamoud-Alubid, Artun, Erdem, Ünsal, Zejnaj, T. Kaplan, Satilmis, Cabraja, Springer, Kadorah, Yilmaz.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Tor: 1:0 (81.) Mohr. – Schiedsrichter: Marcel Fischer (Sinsheim). – Zuschauer: 220.

Im Tauberstadion hatte sich der bisher ungeschlagene Spitzenreiter aus Mosbach die Aufgabe beim Tabellendritten wohl leichter vorgestellt. Der Gastgeber agierte diszipliniert und war taktisch hervorragend auf die zu hektisch vorgetragenen Angriffe der Gäste eingestellt, die zumeist im Mittelfeld verpufften.

So dauerte es bis zur 32. Minute, bis Onur Satilmis aus 25 Metern den ersten Torschuss Richtung FV-Gehäuse in die zweite Etage drosch. Konstruktiver trugen die Laudaer ihre Angriffe zumeist über die links Seite vor. Dort war Yannik Winter mit seiner Schnelligkeit ein ständiger Unruheherd in der Abwehr der Gäste. Eine Schrecksekunde für den FV, als in der 35. Minute ein Freistoß kurz vor der Grundlinie den Außenpfosten traf, doch der aufmerksame FV-Keeper Marc Moschüring war zur Stelle. Eine weitere hochkarätige Torchance bot sich Marko Cabraja kurz nach dem Seitenwechsel, als er bei einem Konter allein auf das FV-Tor zulief, doch der nervenstarke Moschüring machte sich ganz breit und wehrte den halbhohen Schuss glänzend ab. In der 55. Minute bugsierte Yannik Winter den Ball aus einer Abseitspostion heraus über die Torlinie.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Partie hatte an Fahrt aufgenommen und beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Häufige Unterbrechungen sorgten für wenig Spielfluss, aber die Spannung blieb. Bei Türkspor fiel Marko Cabraja bei den FV-Fans in Ungnade, weil er mehrfach bei Zweikämpfen geräuschvoll den „sterbenden Schwan“ zelebrierte, doch unmittelbar darauf die Freistöße immer selbst ausführte.

Feiner Heber – aufs Tornetz

So auch in der 70. Minute, als er von der Strafraumgrenze den FV-Keeper mit einem Flachschuss prüfte. Kurz darauf hätte Simon Würkner für das Tor des Tages gesorgt, als er mit einem feinen Heber den zu weit vor seinem Kasten stehenden Torwart der Gäste fast überlistet hätte. Sein Schuss senkte sich knapp über der Latte auf das Tornetz des Mosbacher Kastens.

Frische Kräfte sorgten bei beiden Teams für eine Belebung der Partie. So konnte Kamil Kalicki ein Dribbling in den Strafraum fast erfolgreich abschließen. Eine Standardsituation sollte dann die Entscheidung bringen. Ein Freistoß von der rechten Seite zirkelte Max Czeczatka gefühlvoll vor das Gästetor, wo der kurz zuvor eingewechselte Marius Mohr mit dem richtigen Timing hochsprang und den schulmäßig angesetzten Kopfball unhaltbar zum 1:0 ins Netz versenkte.