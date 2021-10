Schützenfest im Lokalderby

SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim II - SV Edelfingen 4:9

Löffelstelzen/Bad Mergentheim: Grassl, Knorr, Arab Abdi; Kränzle, Lang, Scariata, Florea, M. Müller, Gabel (26. Ditz), P. Müller, Steuer (20. Hay).

Edelfingen: N. Ulshöfer; T. Ulshöfer, Hock (52. Al-Abdallah), Bauer, Virtaci, H. Popescu, Hardalau, Jarjusey, S. Popescu, Sürücü (65. Körner); Mike (46. Engel).

Tore: 0:1 (5.) Sarja Jarjusey; 1:1 (19.) (Foulelfmeter) Andrei-Florin Florea; 1:2 (23.) Tamas Mike; 2:2 (25.) Konstantin Knorr; 2:3 (26.) Sarja Jarjusey; 3:3 (32.) Arafad Arab Abdi ; 3:4 (45.) Justin Hock; 4:4 (59.)Arafad Arab Abdi; 4:5 (66.) Lars Engel 4:6 (68.) Sarja Jarjusey; 4:7 (80.) Horatiu Popescu; 4:8 (85.) Robert Hardalau; 4:9 (90.) Eduard Virtaci. – Schiedsrichter: Özcan Özbakir.

Wenn man die grundlegenden Ziele eines Fußballspiels ganz simpel benennt, geht es zum einen darum, Tore zu erzielen und zum anderen darum, Tore des Gegners zu verhindern. Ersteres gelang den Akteuren im B1-Lokalderby zwischen der SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim und dem SV Edelfingen sage und schreibe insgesamt 13 Mal. Die Defensivarbeit – wie könnte es bei einem 4:9 auch anders sein – wurde dagegen über weite Strecken fast sträflich vernachlässigt.

„Es war ein wildes Spiel“, waren sich beide Trainer nach dem Schlusspfiff auch einig. 13 Tore, teils zum Zunge schnalzen, teils zum Kopfschütteln über wirklich haarsträubende Abwehrfehler, die diese Treffer ermöglichten. „Wir waren vor allem in der ersten Halbzeit viel zu unkonzentriert, haben sehr viele individuelle Fehler gemacht und ein sehr schlechtes Abwehrverhalten gezeigt“, kommentierte SVE-Spielertrainer Tobias Ulshöfer die zahlreichen Unzulänglichkeiten seiner Elf, die es den spielerisch unterlegenen Gastgebern ermöglichten, nach viermaligem Rückstand immer wieder zurückzukommen. Abwehrchaos bei den Grün-Weißen ging dem sehenswerten Torschuss zum 2:2 von Konstantin Knorr voraus, dem Ausgleichstreffer zum 3:3 ein Blackout von Torwart Niklas Ulshöfer, der mit seinem Abstoß den Torschützen Arafad Arab Abdi bediente. Beim 4:4 nach einer Stunde Spielzeit, ebenfalls durch den quirligen jungen Somalier, stand die Edelfinger Hintermannschaft artig Spalier.

Nach vorne lief es dagegen recht gut bei den Gästen, vor allem dank „Unterschiedsspieler“ Sarja Jarjusey mit seinem guten Auge, seinen Musterpässen und seinen sauberen und platzierten Torschüssen. Allerdings ließ der Favorit auch mehrere hochkarätige Chancen, teils sogar fast fahrlässig, ungenutzt – schon in der ersten Halbzeit hätten die Edelfinger gegen die überforderte Hintermannschaft der Gastgeber eigentlich mehr als vier Tore erzielen müssen. „Das 4:4 ging in Ordnung“, meinte SGM-Trainer Thorsten Beck nach dem Spiel, schließlich hatte seine Mannschaft mutig nach vorne gespielt und dadurch auch Fehler des Gegners erzwungen. „Danach haben wir aber jede Ordnung verloren und nach dem Doppelschlag zum 4:6 Mitte der zweiten Halbzeit war Schicht im Schacht und die Köpfe gingen runter, so dass der Edelfinger Sieg auch in dieser Höhe verdient war.“

Fast ohne Gegenwehr konnten die Gäste das Ergebnis hochschrauben: „Wir haben dann sauber über die Außen gespielt, sind gut hinter die Kette gekommen und haben unsere Chancen auch konsequent genutzt, freute sich Tobias Ulshöfer über die Leistungssteigerung in der letzten halben Stunde, in der die Gastgeber nichts mehr entgegen zu setzen hatten. „Hier zeigte sich der Unterschied zwischen einer ehemaligen Reservemannschaft und einer aktiven Mannschaft, die schon immer im Wettbewerb war“, resümierte Thorsten Beck, dessen Team am Ende froh sein musste, dass das betont faire Spiel nicht zweistellig endete.

