Schönfeld schielt auf die Tabellenspitze

Bereits am Samstag empfängt das fast schon abgeschlagene Tabellenschlusslicht SpG Balbachtal II den FC Grünsfeld II. Beide Mannschaften gingen bei ihren Spielen am Wochenende regelrecht unter. Wenn die Niederlage der Hausherren gegen den SV Distelhausen zwar erwartet werden konnte, so überrascht die deutliche Pleite der Gäste gegen den TSV Kreuzwertheim doch schon erheblich. Unabhängig hiervon dürfte der FC stark genug sein, den bisher noch punktlosen Balbachtalern die nächste Schlappe zu verpassen.

Durch einen Gegentreffer in der Schlussminute musste der TSV Assamstadt II seine Hoffnung auf einen Punktgewinn begraben. Trotz einer Halbzeit in Unterzahl verkaufte man sich teuer - zumindest ein Hoffnungsschimmer mit Blick auf die nächsten Aufgaben. Nun gilt es den Fokus auf das kommende Spiel gegen den SV Distelhausen zu richten. Die Gäste konnten sich an einem Torfestival gegen die SpG Balbachtal II erfreuen und etwas aus dem Tabellenkeller lösen. Nimmt man die Heimstärke des TSV als Maßstab, sollten die Punkte trotzdem in Assamstadt bleiben.

Trotz des Punktgewinns beim SV Nassig II kommt die SpG Urphar-Lindelbach/Bettingen nur schleppend nach oben. Dass sich diese Situation am kommenden Sonntag ändern könnte, scheint nicht in Sicht. So kommt mit dem VfR Gerlachsheim ein Team angereist, das im Spitzenspiel gegen die SpG Schönfeld/Kleindrinderfeld II zwar die Tabellenführung einbüßte, jedoch stark genug sein dürfte, gegen die Hausherren wieder auf Punktejagd zu gehen. Vieles, wenn nicht alles, spricht für eine direkte Rehabilitation der Gäste.

Mit einer knappen Niederlage im Gepäck musste die SpG Wittighausen/Zimmern bei ihrem Gastspiel gegen den neuen Tabellenführer SpG Impfingen/ Tauberbischofsheim II die Heimreise antreten. Dies dürfte das Team um Christian Englert dennoch nicht aus der Bahn werfen. Will man gleich wieder ein Erfolgserlebnis feiern, muss man sich aber gegen die SpG Uissigheim II/Gamburg mächtig ins Zeug legen. Der Punkteabstand beider Teams beträgt nur einen Zähler, was für die Ausgeglichenheit der Partie spricht.

Die Spitze ein bisschen aus den Augen verloren hat der FC Eichel. So findet man sich nach der Niederlage gegen die SpG Uissigheim II/Gamburg im oberen Mittelfeld der Tabelle wieder. Gegen den FC Külsheim hat man trotzdem gute Chancen. Die Gäste konnten ihren guten Saisonstart nicht stabilisieren und müssen sich nun erst wieder aus dem Tabellenkeller befreien. Führt man sich die Heimstärke der Gastgeber vor Augen, sollten die Punkte am Main bleiben.

Einen echten Knaller stellt die Begegnung zwischen dem TSV Kreuzwertheim und der SpG Impfingen/Tauberbischofsheim II dar. Beide Teams gehören zu den absoluten Aufstiegsaspiranten und haben dies in ihren letzten Spielen auch gezeigt. Die Gäste sind noch ohne Niederlage und führen die Tabelle dank des besseren Torverhältnisses an. Ungeachtet dessen könnten die Gastgeber mit dem besten Sturm der Liga punkten und werden ihren Heimvorteil zu nutzen suchen. Denkbar auch, dass die Gäste, dank der besten Abwehr der Liga, eine Punkteteilung als Ziel ausgeben.

Auf einen Ausrutscher der Aufstiegskonkurrenten wartet der sensationell in die neue Saison gestartete Aufsteiger SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II. Sogar die Tabellenspitze ist möglich, sofern man sich gegen die SpG Beckstein/Königshofen II durchsetzen kann. Bereits jetzt ist absehbar, dass sich das Aufstiegsrennen zu einem hochspannenden Vierkampf entwickeln wird, wobei die Gastgeber sicherlich ein Wörtchen mitreden wollen.