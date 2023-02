„Schnüdel“ stellen den Trainer frei

Bayernligist 1. FC Schweinfurt 05 hat auf den Fehlstart nach der Winterpause (zwei Niederlagen in den ersten beiden Partien) reagiert und seinen Cheftrainer Christian Gmünder mit sofortiger Wirkung freigestellt.

„Mit der Freistellung von Christian Gmünder und der Beförderung von Marc Reitmaier erhoffen wir uns einen Turnaround in der aktuellen sportlich extrem negativen Entwicklung. Nur fünf Punkte aus den letzten acht Spielen haben uns immer näher an die Abstiegsplätze manövriert. Wir haben noch 13 Spiele zu absolvieren und können den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen. Mit dem Trainerwechsel soll bei den Spielern ein positiver Impuls erfolgen“, so Geschäftsführer Markus Wolf.

Christian Gmünder, der im Sommer 2022 nach Schweinfurt gekommen war, äußerte sich wie folgt: „Ich bedauere, dass wir es nach der Winterpause nicht geschafft haben, die negative sportliche Entwicklung zu stoppen.“

Zudem stellt Sportdirektor Robert Hettich sein Amt zur Verfügung, wird dem Verein jedoch mindestens bis zum Saisonende noch beratend zur Seite stehen.

Neuer Cheftrainer ist der bisherige Co-Trainer Marc Reitmaier, der erst seit Oktober im Verein ist, früher aber schon als aktiver Spieler von Januar 2009 bis Juli 2010 für die „Schnüdel“ am Ball war.

Die Sportliche Leitung beim ehemaligen Zweitligisten in Schweinfurt übernimmt der bisherige Scout Andreas Brendler. „Robert Hettich hat hier in den vergangenen beiden Jahren sehr gute und sehr professionelle Arbeit geleistet“, so Markus Wolf. „Er war jederzeit loyal zum Verein und hat alle seine Tätigkeiten mit äußerster Genauigkeit und Zuverlässigkeit erledigt. Ich freue mich sehr, dass uns Robert Hettich bis Saisonende beratend zur Seite stehen wird.“ pati