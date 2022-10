Schnetz trifft gleich doppelt

FC Donebach – TSV Höpfingen II 3:2

Donebach: Noe, Trunk, Brestovic, Galm, Füger, Schüssler, Walz, Rögner, Schnetz, Kaufmann, Halli.

Donebach (in Grün) drehte das Spiel gegen des TSV noch. © Martin Herrmann

Höpfingen: Ekinci, Böhme, Böhrer, Biringer, Beckert, Keilbach, Harteis, S. Götz, Brix, D. Götz, Farrenkopf.

Tore: 0:1 Beckert (24.), 1:1 Brestovci (48.), 2:1 Schnetz (54.), 3:1 Schnetz (75.), 3:2 Serhat Ekinci (84.). – Schiedsrichter: Martin Walzer (Elztal).

Im Spiel gegen die Gäste aus Höpfingen traf der heimische FC auf einen spielstarken Gegner. Der FCD hatte in der 5. Minute die große Möglichkeit zur Führung, aber Rögner traf nur den Außenposten. Das 0:1 der Gäste resultierte aus einem Freistoß, welcher der agile Beckert per Direktabnahme verwandelte. Kurz vor der Halbzeit hatte Brestovci den Ausgleich auf dem Fuß, aber der Gästekeeper parierte mit einem gutem Reflex.

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag in der 47. Minute. Brestovci setzte sich an der Außenlinie durch und vollendete zum 1:1 ins lange Eck. In der 53. Spielminute drehten die Hausherren das Spiel. Ein schöner Steckpass von Füger durch die Mitte verwandelt Schnetz zum 2:1. Der Torjäger setze noch einen drauf als er einen schönen Pass von Galm zum 3:1 in der 77. Minute verwertete. Kurz vor Schluss kam nochmal Spannung auf als Ekinci auf 3:2 verkürzte.