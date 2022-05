Schloßaus Siegtreffer fällt kurz vor Schluss

TSV Rosenberg – FV Reichenbuch 2:3

Rosenberg: Krappel, Mai, Wild , Arndt, Leis, Bujak, Haas, Volk (75. Schäfer), Galm (80. Hofmann), Flis (60. Löw), Walz.

Kein Durchkommen: Der TSV Rosenberg (in Grün) unterliegt dem FV Reichenbuch knapp mit 2:3. © Martin Herrmann

Reichenbuch: Strein, Gimber, Utz, Eiermann, Bachmann, Kielmann, Schölch, Dylla, Winter (60. Braun), Hiller, Weber.

Tore: 1:0 (2.) Paul Bachmann, 1:1 (8.) Simon Leis, 2:1 (40.) Marius-Helmut Volk, 2:2 (42.) Paul Bachmann, 2:3 (67.) Dominik Weber. – Schiedsrichter: Daniele Donadio. – Zuschauer: 120.

Nach den Punktgewinnen in den vergangenen Wochen war der TSV erneut verletzungsbedingt gehandicapt in diese wichtige Partie gegangen. Bereits in der 2. Minute versetzte Bachmann mit seinem 0:1 die Breitinger Mannen aber nur kurzzeitig in Schockstarre. Denn bereits in der 8. Minute nutzte Leis einen Abwehrfehler der Gäste gekonnt aus und erzielte den 1:1-Ausgleich. Es entwickelte sich eine spielerisch gute Landesligapartie. In der 20. Minute hatte der TSV Glück als der Gegner die entstandene Unordnung in der TSV-Abwehr mit einem Pfostenschuss abschloss. Der Gast brachte in der Folgezeit durch gute Pässe in die Schnittstelle und immer wieder gefährliche Standards die TSV-Abwehr häufig in Bedrängnis. In dieser Phase war es immer wieder Krappel im Rosenberger Tor, der sich dabei auszeichnete. In der 40. Minute schloss dann Volk einen Konter der TSVler ab und lies dabei den Keeper des FV Reichenbuch ins Leere laufen: 2:1 für die Hausherren.

Nach dem Seitenwechsel hatte der FV das Spielgeschehen weitestgehend in der Hand und der an diesem Tag gut aufgelegt Bachmann setzte sich in der 62. Minute durch und erzielte den Ausgleich für die Gäste. Reichenbuch zeigte weiterhin eine bessere und schnellere Spielweise und ging folgerichtig in der 65. Minute durch Weber in Führung. Es dauerte bis zur 85. Minute ehe der TSV nach einer Hereingabe durch Galm die letzte Chance zum Ausgleich nicht nutzte. In der 87. Minute klärte dann Wild noch einen Ball auf der Linie. Sicherlich hätte der TSV an diesem Tag ein Unentschieden verdient gehabt, doch muss man anerkennen, dass der FV Reichenbuch die spielerisch stärkere Mannschaft war.

FC Hundheim/Steinbach – FC Schloßau 0:1

Hundheim/Steinbach: Müssig, Münkel, Bischof, Pahl, Baumann, Fischer, Trunk (73. Öchsner), Dick (82. Hirsch), Hilgner, Bundschuh, Völk (64. Nastase).

Schloßau: Keller, Mechler, Brech, Benig, Scheuermann, Gornick, Link, Blumenschein, Procks, Schnorr, Friedrich.

Tor: 0:1 (88.) Lukas Brech. – Schiedsrichter: Niklas Hetzel (Schwarzach). – Zuschauer: 110.

Nach einer 20-minütigen Abtastphase wurden die Hausherren immer stärker und dominierten ab der 25. Minute das Spiel, wobei Christoph Dick und Pierre Fischer die ersten beiden guten Chancen nicht nutzten. Kurz darauf wurde Dick kurz vor dem Strafraum gefoult, der mittig abgeschlossene Freistoß von Rene Bundschuh blieb jedoch in der Gästemauer hängen. Die Gäste versprühten nur nach Eckbällen Torgefahr, wobei die Heimelf jedoch hellwach das Spielgerät aus der Box beförderte. Die beste Chance im ersten Durchgang hatte Pierre Fischer in der 37. Minute. Sein trockener Abschluss aus acht Metern landete jedoch nur am Posten. Vier Minuten später erneut eine gute Chance für die Elf von Spielertrainer Florian Hirsch: Der agile Pierre Fischer schickte mit einem klugen Pass Rene Bundschuh auf die Reise, der jedoch freistehend an guten Gästekeeper David Keller scheiterte.

Auch nach dem Seitenwechsel waren zunächst die Gastgeber weiter spielbestimmend. Einen Aufsetzer von Marcel Hilgner lenkte Keller gerade noch so um den Posten. Den anschließenden Eckball köpfte Manuel Baumann am Tor vorbei. Wenige Minuten später segelte ein Kopfball von Rene Bundschuh – wiederum nach einer Ecke – knapp über die Querlatte. Der heimische FC war in dieser Phase deutlich stärker und drängte auf den Führungstreffer. Doch nach 60 Minuten kamen die Gäste wieder ins Spiel zurück. Eine Kopfball-Bogenlampe meisterte der wiederum starke Hundheimer Torwart Marco Müssig mit Hilfe der Querlatte. Weitere Torchancen hatten die nun auftrumpfenden Gäste in der 70. Und in der 76. Minute. Doch entweder war Müssig zur Stelle oder ein Abwehrspieler kratzte die Kugel von der Torlinie. Ähnlich auch bei einer weiteren Gäste-Doppelchance in der 78. Minute. Hundheim machte nun immer mehr auf und die Gäste machten den Siegtreffer. Lukas Brech wurde geschickt freigespielt und veredelte diesen Zuckerpass mit einen platzierten Flachschuss ins lange Eck zum 1:0. In der Nachspielzeit hatten sowohl die Gäste gegen eine nun hoch stehende Heimelf, als auch der heimische FC durch Rene Bundschuh noch eine gute Torchance. Die Schlussoffensive der Gastgeber blieb jedoch letztendlich erfolglos.

TSV Assamstadt – FV Elztal 2:1

Assamstadt: V. Stetel, Rupp, S. Hügel (68. Wagner), Rupp, Rumm (90. + 4 A. Münch), Geißler (73. D. Stetel), Schaller, Ansmann, M. Münch, Wagner, Ostertag.

Elztal: Jakob, Fischer, Brada, Luckey, F. Kaiser, Kuhn, Helm (82. Schumacher), Mathes, Holzschuh, Wölfer (68. Koch), M. Kaiser.

Tore: 0:1 (39.) Florian Helm, 1:1 (60.) Tobias Rumm, 2:1 (72.) Max Münch. – Schiedsrichter: Luca Binder. – Zuschauer: 122.

Gleich zu Beginn der Partie wurde der TSV durch einen Warnschuss der Gäste geweckt. Danach kam der TSV besser ins Spiel und erspielte sich in der Anfangsphase eine optische Überlegenheit. Nach 1 Minuten lenkte der Gästetorhüter den Schuß von J. Wagner gerade noch über die Latte. Aber auch die Gäste hatten in der 23. Minute eine gute Kopfballmöglichkeit durch M. Kaiser. In der 33. Minute hatte Münch eine gute Schussmöglichkeit aus 14 Metern doch der Ball versprang. Als in der 39. Minute ein Flanke von rechts nicht geklärt wurde, war es Florian Helm, der aus kurzer Distanz das 0:1 erzielte. Das Spiel war weiterhin zerfahren und ausgeglichen, beide Mannschaften hatten immer wieder gute Möglichkeiten, ohne aber zum Erfolg zu kommen. Als Geißler einen langen Sprint aus der eigenen Hälfte clever zu Rumm spielte, erzielte dieser den Ausgleich. In der 72. Minute gelang dann M. Münch das 2:1. Der TSV hatte zwar nun etwas mehr vom Spiel, die Gäste steckten aber nie auf und kämpften ebenso wie der TSV bis zur letzten Minute.

SV Wagenschwend – FSV Waldbrunn 3:2

Wagenschwend: Deter, Schork (76. Schäfer) Merz Jakob Grimm Noe (81. Schmitt), Berberich (89. Hemberger), Allgaier, Brenneis, Link, Schmitt (85. Kern).

Waldbrunn: Haas, Eppler (70. Artun), Weiß (59. Losing), Baumbusch, Kappes, Frank, Kwasniok, Veith J., Guckenhahn (46. Schulz), Wagner, B. Guckenhahn.

Tore: 1:0 (33.), 2:0 (49.) beide Sven Berberich, 2:1 (59.) Miguel Wagner, 3:1 (63.) Luca Schmitt, 3:2 (81.) Dominik Schulz. – Schiedsrichter: Benjamin Klein. – Zuschauer: 180.