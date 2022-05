Schlinge zieht sich langsam zu

Die Schlinge in der Abstiegsrunde zieht sich drei Spieltage vor Spielende immer enger zu. Die große Frage ist nur, wem im Schlussspurt die Luft ausgeht und welche vier Mannschaften direkt absteigen müssen. Die Formkurve zeigte zuletzt beim SV Wagenschwend und dem TSV Assamstadt nach oben, doch der SV Nassig hielt sich von Anfang an von den vier Abstiegsplätzen fern und pendelte immer zwischen Platz vier und dem Relegationsplatz fünf.

Weiterhin versucht der FV Elztal alles, um bei den letzten Spielen in der Landesliga noch für Überraschungen zu sorgen. Eine Stunde lang führte der FV gegen Assamstadt, doch die Gäste drehten dank der Treffer von Tobias Rumm und Max Münch noch die Partie. Ob es dem Gastgeber gelingt, die 1:2-Hinspiel-Niederlage im Hinspiel beim SV Wagenschwend umzudrehen, ist sehr fraglich. Denn der SV ist im Rennen um den Klassenerhalt noch voll dabei und hat deshalb keine Punkte zu verschenken.

Assamstadt (in Rot) braucht weiteren Punktezuwachs. © Martin Hermann

Der SV Nassig will seine Heimstärke nutzen, um gegen den TSV Rosenberg für eine Vorentscheidung über den Klassenerhalt zu sorgen. Von Vorteil könnte dabei sein, dass wie im Hinspiel, das Yannick Dürr mit seinem Treffer drei Minuten vor dem Abpfiff für den SV Nassig entschied, erneut ein Heimspiel ansteht. Die Gäste verloren trotz großem Einsatz ihr Heimspiel gegen Reichenbuch und wollen alles versuchen, die verlorenen drei Punkte aus Nassig mitzubringen.

Eindeutig der Favorit ist Tabellenführer FV Reichenbuch im Heimspiel gegen den FC Hundheim/Steinbach. Die Gäste boten im Hinspiel dem FV Paroli und holten beim 2:2-Unentschieden verdient einen Zähler. Die Heimniederlage des FC zuletzt gegen Schloßau mit dem Gegentreffer zwei Minuten vor dem Abpfiff war bitter. Von Anfang an war Reichenbuch auf Platz eins der Abstiegsrunde und braucht einen Dreier, um die Tabellenführung behaupten zu können.

Der FC Schloßau hofft gegen den TSV Assamstadt auf den ersten Heimsieg in der Abstiegsrunde, während die Gäste noch keinen Punktgewinn in einem Auswärtsspiel verbuchten. Dieses Erfolgserlebnis hatte der FC in seinen beiden Auswärtsspielen, zuletzt mit dem Glück des Tüchtigen, als der Siegtreffer beim FC Hundheim/Steinbach kurz vor dem Abpfiff fiel. Der bessere Tabellenplatz und das Resultat im Hinspiel sprechen für Schloßau. Zwei Tore von Christian Schäfer in der Qualifikationsrunde sorgten für einen 2:0-Auswärtserfolg. Daheim soll es auch klappen.