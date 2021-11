Schlappe im Kellerduell

FC Olympia Kirrlach – Spvgg. Neckarelz 4:1

Kirrlach: Hemmelgarn, Glaser, Krämer (30. Ockert), Öztürk (83. Heinz), Zyprian, Roedling, Mayer, Johann, Schmidt (63. Grassel), Charrier (86. Oral), Herzog.

Neckarelz: Penz, N. Böhm, Gashi (64. Bitz), Yazji, Baumbusch, Reinmuth, Ilkin, Hatzis (62. Cinar), Özkiper, Clausi, Zechmeister.

Tore: 1:0 (69.) Roedling, 2:0 (78.) Grassel, 3:0 (81.) Ockert, 4:0 (83.) Mayer, 4:1 (88.) Cinar. – Rote Karte: Clausi (45.+1/Spvgg. Neckarelz). – Schiedsrichter: Niklas Diehm (Pforzheim). – Zuschauer: 110.

Die Spvgg. Neckarelz verabschiedet sich mit einer weiteren Niederlage in die Winterpause. IDabei hat die Spielvereinigung die Partie lange Zeit offen gestaltenkönnen, ehe ein Platzverweis in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gewissermaßen die Niederlage einläutete.

In Überzahl drehten die Hausherren in der zweiten Hälfte richtig auf. Das Warten der 110 Zuschauer auf den ersten Treffer hatte allerdings erst mit dem Tor von Patrick Roedling zum 1:0 für den FC Olympia in der 69. Minute ein Ende. In der 78. Minute erhöhte Christian Grassel auf 2:0 und das 3:0 durch Ockert (81.) war dann endgültig die Entscheidung.

Der FC Olympia Kirrlach setzte sich mit diesem Sieg weiter von der SpVgg. Neckarelz ab und nimmt nun mit 15 Punkten den elften Rang ein, während die Neckarelzer weiterhin mit lediglich zehn Zählern auf dem Konto den 14. Tabellenplatz belegen. pati