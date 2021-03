Noch besteht Hoffnung, die Saison 2020/21 weiterspielen zu können. Auch die BFV-Schiedsrichter müssen bei einem möglichen Re-Start fit sein. Für die Förderkader-Schiris startete daher als erster Test eine Serie von Online-Workshops.

Was sonst in Präsenz stattfindet, wurde in Pandemie-Zeiten auch bei den Schiedsrichtern des Förderkaders ins Netz verlegt. Aus dem traditionellen dreitägigen Lehrgang in der Sportschule Schöneck entstanden vier Online-Workshops, ein Austauschformat, eine Videoschulung sowie zwei sportliche Einheiten.

So hieß es am Bildschirm einmal „Kräftigung mit dem eigenen Körpergewicht“ und einmal „Yoga als Ganzkörpertraining“. Förderkader-Schiri Cedrik Bollheimer leitete seine Kollegen als angehender Sportlehrer am Bildschirm an. „Gerade in der spielfreien Zeit ist es auch als Schiedsrichter wichtig, sich fit zu halten“, betont Bollheimer. Auch dabei müsse man aktuell neue Wege gehen. „Da momentan alle Fitnessstudios geschlossen sind, habe ich nach anderen Möglichkeiten gesucht. Das Training mit den anderen Schiedsrichtern war einfach mal was anderes. Wieder mit Gleichgesinnten Sport treiben und dabei noch ein bisschen über den Fußball austauschen – was will man denn mehr?“

Verbandslehrwart Thomas Längle frischte mit den Unparteiischen die aktuelle Regelauslegung an Hand von Spielszenen auf.

Lehrgangsleiter Markus Werthwein war sehr zufrieden mit dem ersten Testlauf im Digitalen. Das bestätigt auch Verbandsschiedsrichter-Obmann Rolf Karcher: „Wir haben mit diesem Format durchweg positive Erkenntnisse gesammelt. Für die Schiris ist es absolut sinnvoll, sich auch in der Zeit ohne regulären Spielbetrieb untereinander austauschen und ihr Hobby weiter zu pfle-gen.“ Aus diesem Grund trifft sich fortan nicht nur der Förderkader alle zwei Wochen. Das Format soll in Kürze auch für den Leistungskader der Verbandsschiedsrichter*innen durchgeführt werden. „Außerdem wurden die Trainingseinheiten aufgenommen und werden den Kreislehr-warten zur Umsetzung in den Kreisen zur Verfügung gestellt, damit auch die Kreis-Schiedsrichter von solchen sinnvollen Programmen profitieren können.“ bfv