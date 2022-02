Saisonstart von Corona abhängig

Während der Rückrundenstart der Spielzeit 2021/22 vor der Tür steht, hat der Spielausschuss des Badischen Fußballverbandes bereits die Eckdaten für die Spielzeit 2022/2023 verabschiedet. Die wesentlichen Eckpunkte sind:

19/20-Staffel: Saisonbeginn bei Staffeln mit 19/20 Mannschaften ist am 6./7. August, Wochenspieltage sind am 9./10. August und 23./24. August eingeplant. Letzter Spieltag des Jahres 2022 ist der 3./4. Dezember (21. Spieltag). Wiederbeginn nach der Winterpause ist am 25./26. Februar. Weitere Spieltag unter der Woche sowie an Feiertagen sind angesetzt für Gründonnerstag 6. April 2023, Ostermontag 10. April, 25./26. April 2023 und Christi Himmelfahrt 18. Mai 2023. Die Saison endet dann am 27./29. Mai 2023. Für die 19/20-Staffeln wurde analog der Saison 2021/22 auch eine Variante für ein „alternatives Spielsystem“ eingearbeitet.

Die neue Fußball-Saison 2022/2023 kann bei den Amateuren unter Umständen für alle Staffelstärken bereits am 6./7. August angepfiffen werden.

17/18-Staffel: Staffeln mit 17/18 Mannschaften beginnen die Saison am 13./14. August. Ein Wochenspieltag steht am 16./17. August im Plan, bevor es nach dem 19. Spieltag am 3./4. Dezember in die Winter-pause geht. Beginn im neuen Jahr ist am 25./26. Februar. Weiterhin wird an diesen Wochen- und Feiertagen gespielt: Gründonnerstag 6. April, 2023, Ostermontag 10. April 2023 sowie 20./21. April 2023. Der letzte Spieltag ist für den 27./29. Mai 2023 angesetzt. Für ein alternatives Spielsystem wird der Rahmenterminplan im Bedarfsfall angepasst.

15/16-Staffel: Staffeln mit 15/16 Mannschaften spielen im 2022 vom 20./21. August bis zum 3./4. Dezember (17. Spieltag). Im Kalenderjahr 2023 wird vom 4./5. März bis zum Saisonende am 27./29. Mai gespielt.

13/14-Staffel: Der Plan für 13/14er-Staffeln ist ein Vorschlag an die Fußballkreise, der eine hohe Synchronizität zu den 19/20, 17/18 und 15/16-Staffeln aufweist.

Verbandspokal: Der BFV-Pokal startet am 23./24. Juli. Der bundesweite Finaltag der Amateure 2023 ist noch nicht terminiert. Denkbarer Spieltermin ist das Wochenende 3./4. Juni.

Aufstiegs- und Relegationsspiele: Die Aufstiegsspiele zur Regionalliga Südwest finden am Donnerstag, 08.06.23, Sonntag 11.06.23 und Mittwoch 14.06.23 statt. Die Aufstiegsspiele zur Oberliga Baden-Württemberg sind für Donnerstag 08.06.23, Sonntag 11.06.23, Samstag 17.06.23 und Sonntag 25.06.23 angesetzt. Die Relegationsspiele Verbandsliga-Landesliga sowie Landesliga-Kreisliga starten am Sonntag 04.06.23 und enden im Finalspiel am Donnerstag 08.06.23 oder am Wochenende 17./18.06.23.

Grundsätzlich gilt: Sollte es vor dem Hintergrund der Covid-19-Situation erforderlich werden, können jederzeit Änderungen am Rahmenterminkalender vorgenommen werden. Der Saisonstart in allen Spiel-klassen kann auf den 6./7. August vorgezogen werden, sollte sich eine erneute Covid-19-Welle im Herbst/Winter abzeichnen.