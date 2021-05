Saison wird annuliert

Die Gesellschafterversammlung und die Spielkommission mit Vertretern der drei Fußballverbände des Landes (BFV, SBFV und WFV) haben beschlossen, den Spielbetrieb in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg der Herren in der Saison 2020/21 nicht wieder aufzunehmen. Die beendete Meisterschaftsrunde ist mit diesem Beschluss annulliert. Es gibt weder Auf- noch Absteiger.

Eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs sei nicht mehr in Betracht gekommen, da nach der derzeitigen Verfügungslage nahezu sämtlichen Oberligisten seit Monaten und auch weiterhin ein Mannschaftstraining unter Wettkampfbedingungen untersagt ist.

Zu wenig Spiele bestritten

Dem Beschluss zur Beendigung und Annullierung der Oberliga-Spielzeit vorausgegangen war ein Beschluss der Gesellschafterversammlung der Regionalliga Südwest GbR, unter den gegebenen Umständen keine Aufsteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg, der Hessenliga und der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar aufzunehmen. Die Begründung leitet sich aus der fehlenden sportlichen Qualifikation ab, da keine der Oberligen nur annähernd 50 Prozent der im jeweiligen Spielmodus vorgesehenen Spiele absolviert hat. Die Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga Südwest verringert sich in der Saison 2020/21 entsprechend auf zwei Vereine.

In die Entscheidung der Regionalliga Südwest GbR fließt zudem das Bedürfnis nach einer einheitlichen Regelung für die beteiligten Regional- und Landesverbände ein, gerade auch im Rahmen der pandemiebedingten Sonderregelungen für die Spielzeit 2020/2021. Entscheidend ist deshalb, dass der Aufstieg in die Regionalliga Südwest für alle drei Oberligen einheitlich geregelt wird, so dass es keine Ungleichbehandlungen innerhalb der gleichen Spielklasse gibt.

Mit der Entscheidung ist außerdem gewährleistet, dass die Oberliga Baden-Württemberg der Herren gleich behandelt wird wie die Spielklassen auf Landesverbandsebene, die bereits am 09.04.2021 beendet und annulliert wurden.

Als Grundlage für den Beschluss der Gesellschafterversammlung der Regionalliga Südwest GbR diente nach einer ersten internen Prüfung auch ein externes Rechtsgutachten.

Frauen und Jugend noch offen

Weiterhin offen ist, wie mit den Oberligen der Frauen und der Jugend im Detail verfahren wird. Hierzu laufen derzeit noch die Abstimmungen, besonders in Bezug auf die übergeordneten Spielklassen. hb

