Saison-Planung läuft derzeit auf Hochtouren

Die Vorfreude der Nachwuchskicker auf eine dieses Mal hoffentlich reibungslose Saison 2021/22 ist nach der langen Zwangspause riesig. Der Kreisjugendausschusses (KJA) des Fußballkreises Tauberbischofsheim hat mittlerweile die Planungen für die neue Saison konkretisiert. Im Rahmenterminplan wurden dazu die terminlichen Details für die neue Spielzeit auf Kreisebene festgelegt – alles natürlich vorbehaltlich der nach den Sommerferien maßgeblichen behördlichen Verfügungslage vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie.

Mit der ersten Runde im Kreispokal der A-, B- und C-Junioren soll die neue Saison voraussichtlich am zweiten Septemberwochenende (10./11. September) eröffnet werden. Geplanter Start der Meisterschaftswettbewerbe für die Junioren auf Kreisebene ist am darauffolgenden Wochenende (17./18. September). Die Spieltage für die jüngsten Kicker (E-und F-Junioren) beginnen dann noch einmal eine Woche später. „Wir freuen uns mit den Nachwuchskickern auf die neue Saison, zumal nach den vorliegenden Mannschaftsmeldungen der Vereine die Zahl der gemeldeten Teams im Vergleich zur Vorsaison trotz der langen Unterbrechung des Spielbetriebes nahezu konstant geblieben ist“ erklärt Kreisjugendleiter Hubert Dick.

Die vorläufigen Spielpläne für die Juniorenligen auf Kreisebene wurden inzwischen in Absprache mit dem Verbandsspielausschuss und den Ausschüssen der Kreise Buchen und Mosbach erstellt und können im Netz unter „fussball.de“ abgerufen werden. „Es ist jetzt Aufgabe der Jugendabteilung in den Vereinen, die Spieltermine vereinsintern abzustimmen und notwendige Änderungen umgehend auf den Weg zu bringen. Hierzu ist ausschließlich das dfbnet-Modul ’Spielverlegung-Online’ einzusetzen. Spielverlegungen während der Staffeltage kann es nur in begründeten Einzelfällen geben“ betont Hans Kastner, der stellvertretender Kreisjugendleiter.

Staffeltage

Für die Staffeltage wurden folgende Termine/Orte festgelegt:

B-Junioren-Kreisliga: Dienstag, 10. August, Asbachhalle Reicholzheim, Beginn: 19 Uhr. C-Junioren-Kreisklassen A (Nord/Süd) TBB: Mittwoch, 18. August, beim TuS Großrinderfeld (Turnhalle), Beginn: 18.30 Uhr. D-Junioren Kreis TBB: Mittwoch, 18. August, beim TuS Großrinderfeld (Turnhalle), Beginn 18.30 Uhr. E-Junioren Kreis TBB: Dienstag, 7. September, Tauberhalle Werbach, Beginn: 18 Uhr. F-Junioren Kreis TBB: Dienstag, 7. September, Tauberhalle Werbach, Beginn: 19.30 Uhr.

Bei den Staffeltagen werden die Spielpläne mit den anwesenden Vereinsvertretern final verabschiedet und wichtige Informationen zum aktuellen Spielbetrieb vermittelt. Bei den E-und F-Junioren werden daneben die neuen Kinderfußball-Richtlinien des Verbandes vorgestellt und erläutert. Die Anwesenheit eines vollzugsberechtigten Vereinsvertreters ist daher unerlässlich. Weitere Spielverlegungen sind außerdem nicht auszuschließen..

Die Organisation und Spielplanung für die Junioren-Landesligen liegt in den Händen von Verbandsjugendspielleiter Siegfried Bartussek, der den Staffeltag für die A-, B- und C-Landesliga Odenwald auf Samstag, 7. August, 10 Uhr, terminiert hat. Dieser staffeltag wird online durchgeführt.

A-Junioren

Die A-Junioren sind die Jahrgänge 2003 und 2004. Erneut spielen die insgesamt 20 A-Junioren-Teams aus den drei „Odenwaldkreisen“ in zwei Landesliga-Staffeln. Dabei sind in der Landesliga Odenwald (Staffel 2) sieben Mannschaften aus dem Fußballkreis Tauberbischofsheim und drei Mannschaften aus dem Kreis Buchen im Wettbewerb. Weitere zehn Teams aus den Kreisen Buchen und Mosbach spielen in der Landesliga Odenwald (Staffel 1). Die beiden Staffelsieger ermitteln dann in einem Entscheidungsspiel den Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga.

B-Junioren

B-Junioren sind die Jahrgänge 2005 und 2006. Die neun gemeldeten Mannschaften aus dem Fußballkreis Tauberbischofsheim sind ausnahmslos in der Kreisliga Odenwald 2 beheimatet, während in der Staffel 1 weitere neun Teams aus den Kreisen Buchen und Mosbach am in der neuen Saison antreten.

C-Junioren

C-Junioren sind die Jahrgänge 2007 und 2008. Eine Neuerung erwartet hier die 13 C-Juniorenteams, die auf Kreisebene spielen: Es wird nicht wie bisher eine kompletten Hin- und Rückrunde ausgespielt. Vielmehr hat Staffelleiter Andreas Hagner die Teams in zwei Kreisklassen A aufgeteilt, in denen einmal jeder gegen jeden antritt. Die drei besten Mannschaften jeder Staffel qualifizieren sich für die im nächsten Frühjahr geplante Kreisliga und ermitteln den Kreismeister, während die weiteren sieben Teams in der Kreisklasse B antreten. Weiterhin wird mit flexiblen Teamgrößen gespielt, wobei ein Team aus mindestens neun Akteuren besteht und sich der Spielpartner nach dieser Teamgröße richtet.

D-Junioren

D-Junioren sind die Jahrgänge 2009 und 2010. Ebenfalls Mitte September werden die D-Junioren in ihren 16 Teams (9er) in zwei nach regionalen Gesichtspunkten organisierten Kreisklassen zunächst um die Qualifikation für die Kreisliga spielen. Nach einer einfachen Qualifikationsrunde (Kreisklasse A) begegnen sich dann im nächsten Frühjahr die jeweils vier besten Teams dieser beiden Staffeln in der Kreisliga und wetteifern um den Kreismeistertitel. Die anderen acht Teams kämpfen dann in der neu gebildeten Kreisklasse B um die Staffelmeisterschaft.

Daneben rollt für neun Teams in der Kreisklasse C (Teamgröße flexibel 7- 9 Spieler) der Ball.

E- und F-Junioren

E-Junioren sind die Jahrgänge 2011 und 2012, F-Junioren sind der Jahrgang 2013 und jünger, Nach mehrjährigen Überlegungen und längerer Probephase hat der Verbandsjugendausschuss des Badischen Fußballverbandes beschlossen, zur Saison 2021/22 den organisierten Jugendfußball mit neuen Spielformen zu modifizieren. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der fußballerischen und persönlichen Entwicklung der Kinder. Alles wird etwas kleiner: Spielfeld, Teams und Tore. So sollen die Kernelemente des Fußballs wie Dribblings, Torschüsse und Ballkontakte gestärkt werden. Kinder brauchen Abwechslung und wollen spielen. Dies sollen neue Richtlinien mit geänderten Vorgaben zu den Spielen, verschiedenen Torformen und Torvarianten gewährleisten. Auch die effektive Spielzeit für die Kinder soll sich durch geeignete Maßnahmen erhöhen. Der Wegfall des Anspiels bei Torerfolg, der Einsatz von Balldepots sowie eindribbeln und einkicken, wenn der Ball im Aus war, soll sich auf die Nettospielzeit positiv auswirken. Mit diesen Neuerungen werden ab dem letzten Septemberwochenende die E-Junioren in insgesamt 36 und die F-Junioren mit voraussichtlich 33 kleinen Teams auf Torejagd gehen.

Spiele rechtzeitig anmelden

Freundschafts- und Vorbereitungsspiele sind grundsätzlich bei Kreisjugendleiter Hubert Dick rechtzeitig schriftlich anzumelden und ein Schiedsrichter anzufordern. Ausgenommen hiervon sind Spiele der D-Junioren. Details enthalten die hierzu ergangenen Richtlinien zur Anmeldung von Freundschaftsspielen, die auf der Homepage des Kreisjugendausschusses des Fußballkreises Tauberbischofsheimer veröffentlicht sind. kja