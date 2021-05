Saison 2021/22 wirft ihre Schatten voraus

Obwohl der Start in die neue Saison 2021/22 für die Amateurfußballer im Bereich des Badischen Fußballverbandes noch nicht terminiert ist, müssen die Vereine doch vorausschauen und auf den Beginn der kommenden Runde vorbereitet sein.

Das tut auch der VfR Gommersdorf . Trotz der Pandemie und fußballlosen Zeit sind die Verantwortlichen des Jagsttalverein, die Teammanager Jörg Olkus und Daniel Gärtner, nicht tatenlos gewesen und haben am Kader der Verbandsligamannschaft zur neuen Saison gebastelt. Da Trainer Peter Hogen und Co-Trainer Tobias Scheifler nächste Saison auf Tobias Würzberger (Spielertrainer Unterschüpf/Kupprichhausen), Felix Schmidt (SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim) und Tom Stöckel (Westernhausen/Krautheim) verzichten müssen, war es für die Verantwortlichen jetzt ganz wichtig, diese drei Akteure adäquat zu ersetzen. Zum Kader gehören auch nicht mehr Raphael Mütsch, der Spielertrainer bei der „Zweiten“ des VfR wird, und Torhüter Leon Volk, der sich schon im Winter dem TSV Dörzbach/Klepsau anschloss.

Zu- und Abgänge beim VfR Gommersdorf Erste Mannschaft (Verbandsliga) Abgänge: Tobias Würzberger (TSV Unterschüpf/Kupprichhausen), Tom Stöckel (SpG Krautheim/Westernhausen), Felix Schmidt (SGM Bad Mergentheim/Löffelstelzen), Raphael Mütsch (Spielertrainer VfR Gommersdorf II), Leon Volk (TSV Dörzbach/Klepsau; bereits im Winter). Zugänge: Simon Rehrauer (U19 FSV Hollenbach), Jakob Süßmann (U19 TSV Ilshofen), Alexander Weippert (U19 FSV Hollenbach), Luca Heinle (SGM Niedernhall/Weißbach) Zweite Mannschaft (Kreisliga) Abgänge: Michael Lieb (Spielertrainer VfB Sennfeld/Roigheim), Jochen Leutwein (Laufbahnende), Benjamin Loos (Laufbahnende), Sebastian Asum (Spielertrainer FC Eubigheim). Zugänge: Raphael Mütsch (VfR Gommersdorf I), Janik Köhler (U19 VfR Gommersdorf), Till Gaab (reaktiviert).

Kompensieren wollen die Gommersdorfer die Abgänge durch die der Jugend entwachsenen Simon Rehrauer (FSV Hollenbach U19), Jakob Süßmann (TSV Ilshofen U19) und Alexander Weippert (FSV Hollenbach U-19). Dazu kommt noch der 25-jährige Luca Heinle von der SGM Niedernhall/Weißbach.

Die Mannschaften in der Verbandsliga sind dieselben wie in der abgebrochenen Saison. Der VfB Gartenstadt und der TSV Wieblingen sind nach ihrem freiwilligen Rückzug aus der Verbandsliga endgültig in die dazugehörigen Kreisligen zugeteilt worden. Da von der Oberliga auch kein Verein kommt, könnten wie gehabt 16 Mannschaften an den Start gehen.

2021/22 wird nicht einfach

Die „Zweite“ des VfR hat in der Kreisliga Buchen nur vier der 18 Mannschaften hinter sich lassen können. Da außer einem Trainerwechsel mehr Abgänge als Zugänge zu verzeichnen sind, erwarten die Gommersdorfer in eine nicht ganz einfache Spielzeit 2021/22. Jochen Leutwein (27) und Benjamin Loos (38) haben aufgehört, d Michael Lieb (33) wird Spielertrainer beim VfB Sennfeld/Roigheim. Ebenfalls Spielertrainer wird Sebastian Asum (beim FC Eubigheim). Raphael Mütsch kommt als Spielertrainer vom Kader der Verbandsligamannschaft des VfR und Janik Köhler von der VfR U19. Reaktiviert wird Till Gaab. eub