Rund 100 Mannschaften am Start

Nach der Corona-bedingten Zwangspause in den vergangenen zwei Jahren veranstaltet der VfR Gommersdorf nun wieder seine schon traditionelle dreitägigen Fußballtage. Vom 15. bis 17. Juli gibt es verschiedene Turniere auf dem gesamten Sportgelände an der Jagst. Von den Kleinsten (Bambini) bis zu einem Turnier der Altherrenmannschaften, Straßenturnier, Gaudi-Elfmeterschießen und das schon traditionelle Firmenturnier als Beginn der Fußballtage am Freitag. Eingebunden werden dieses Mal die Gruppen- und Platzierungsspiele des Jakob-Cup am Samstag und Sonntag. Für musikalische Unterhaltungen ist ebenfalls gesorgt. Am Sonntag um 12.10 Uhr zeigt die VfR Jazz Dance Gruppe eine Tanzeinlage. Insgesamt sind 98 Mannschaften über drei Tage am Start Kurzfristig können noch Mannschaften hinzukommen, so dass die Hundertermarke vielleicht erreicht wird. eub

