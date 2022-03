Rückstand aufgeholt

Spvgg. Neckarelz – FC Germania Friedrichstal 1:1

Neckarelz: Penz, Münz, N. Böhm, Horning, Gashi, Yazji, Luck, Sener (57. Baumbusch), Reinmuth, Hatzis (71. Gjelaj), Zechmeister.

Friedrichstal: Ewald, Gucanin, Shaqiri (57. Kopp), Punge (62. Aslanidis), Tijeras Martinez (85. Argaw), Jones, Lopez Fernandez, Musulin, Durmus (52. Schnörringer), Butschek, Fischer.

Tore: 0:1 (19.) Martinez, 1:1 (39.) Zechmeister. – Schiedsrichter: Fatih Kerem Icli (Oberlauda).– Zuschauer: 200.

Einen weiteren Punktgewinn verbuchte die Spvgg. Neckarelz in der Fußball-Verbandsliga Nordbaden. Im Heimspiel gegen den FC Friedrichstal erkämpfte sich die Spielvereinigung ein 1:1. Dabei gingen die Gäste im Elzstadion vor rund 200 Besuchern durch Tjeras Martinez früh in Führung (19.). Doch Neckarelz zeigte sich im Anschluss keinesfalls geschockt und glich noch in der ersten Hälfte t durch Zechmeister aus (39.). Allerdings sollte in der zweiten Halbzeit kein weiterer Treffer mehr gelingen. Somit hat Neckarelz weiterhin fünf Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. pati