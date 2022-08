Rosenberg hat die besseren Karten

Nachholbedarf nach erst zwei Partien in dieser Saison haben der TSV Rosenberg und als Gast der TSV Höpfingen, die am Mittwochabend ihr bescheidenes Punktekonto aufhübschen können. Auch wenn beide Mannschaften am Sonntag verloren habebn, scheinen die Rosenberger derzeit die besseren Karten zu haben. Am ersten Spieltag gelang ein 2:1-Auswärtssieg beim VfR Uissigheim, während Höpfingen noch Punkt- und torlos ist. Die glatte 0:3-Heimniederlage gegen den zuvor enttäuschenden Verbandsliga-Absteiger Neckarelz war in dieser Höhe nicht zu erwarten.

Die Rosenberger hoffen wieder auf den Torriecher von Spielertrainer Daniel Breitinger, der vor einem Jahr mit seinen beiden Treffern den 2:0-Heimsieg über den TSV Höpfingen sicherte. Dieser „Dreier“ hatte entscheidenden Anteil daran, dass der Gastgeber sorglos in der Aufstiegsrunde spielen konnte, während die Gäste sich mit Abstiegskandidaten zu messen hatten. ferö