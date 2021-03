Der Präsident des Badischen Fußballverbandes (BFV), Ronny Zimmermann, feiert am Freitag, 19. März 2021 seinen 60. Geburtstag.

„Seine Leidenschaft für den Fußball ist so ansteckend, dass man einfach mitmachen muss“, weiß die frisch gewählte BFV-Vizepräsidentin Heike Himmelsbach-Ihli.

Mit 13 schnürte Ronny Zimmermann die Fußballschuhe erstmals bei der SG Tairnbach. Seine fußballerische Laufbahn führte ihn zum VfB Wiesloch, mit dem er in der Verbandsliga spielte, zum TSV Handschuhsheim und dem VfB Leimen, mit dem er in die Oberliga Baden-Württemberg aufstieg.

Mit der Stadionwurst in der Hand

Heute findet man Zimmermann auch in fast jeder freien Minute auf den Amateurfußballplätzen der Region, mit der obligatorischen Stadionwurst in der Hand und mit Vereinsvertretern im Gespräch. „Ronny Zimmermann hat trotz seiner hohen Ämter beim BFV und im DFB nie den Kontakt zur Basis verloren. Er ist ein greifbarer Verbandspräsident für alle“, sagt BFV-„Vize“ Sven Wolf.

In seiner Heimat Wiesloch startete Zimmermann mit 33 Jahren seine ehrenamtliche Laufbahn als zweiter Vorsitzender. Seit 2001 bis heute ist er Beisitzer im Vorstand des VfB.

Vor 26 Jahren übernahm er das erste Mal ein Ehrenamt im Badischen Fußballverband. Als studierter Rechtsanwalt leitete er den Satzungsausschuss. Sechs Jahre später (2001) wurde er zusätzlich Vizepräsident. 2004 beendete er diese beiden Tätigkeiten und steht seither als Präsident an der Spitze des Verbandes. Am Verbandstag 2020 wurde er in seine sechste Amtszeit gewählt.

Besonders engagiert er sich für Fairness im Fußball. Ob auf dem Platz, im Verein generell oder auch in den sozialen Medien – das Miteinander ist ihm wichtig. BFV-Vizepräsident Rüdiger Heiß über den Jubilar: „Ronny Zimmermann hat ein sehr hohes Maß an sozialer Verantwortung, er hasst Ungerechtigkeiten.“

Die Covid-19-Pandemie stellte die Welt, den Fußball und damit auch Ronny Zimmermann vor nie da gewesene Herausforderungen. „Man sagt, die Leistungen von Menschen erkennt man immer erst in der Krise und da hat Ronny Zimmerman in den vergangenen zwölf Monaten für den badischen Fußball Unglaubliches geleistet“, betont BFV-Vizepräsident Torsten Dollinger.

Als BFV-Präsident wurde Zimmermann Mitglied im Vorstand des Süddeutschen Fußballverbandes und im DFB-Beirat. Seit 2007 sitzt er im Vorstand des Deutschen Fußball-Bundes, seit 2011 ist er Vizepräsident beim SFV und Spieldelegierter der UEFA. Noch mehr Verantwortung übernahm Zimmermann 2013 als Vizepräsident des DFB, wo er nach seiner zweiten Wiederwahl 2019 nun für die Bereiche Schiedsrichter und Jugend zuständig ist.

BFV-Vizepräsident Jürgen Galm (Osterburken): „Bei allem, was Ronny Zimmermann im BFV oder seiner Funktionen beim DFB tut, merkt man einfach, wie sehr er den Fußball liebt und lebt. Bewundernswert ist, dass er auch in schwierigen Zeiten immer positiv nach vorne blickt.“ Angesichts dieser beeindruckenden Laufbahn sind die Ehrungen mit der Spielerehrennadel in Silber sowie der Verbandsehrennadeln in Bronze, Silber und Gold nur logisch.

Privat lebt Zimmermann mit Frau und Tochter in Wiesloch, wo er auch seine Anwaltskanzlei betreibt. Seine zweite große Leidenschaft neben dem Fußball sind die Rolling Stones, für die er rund um den Globus fliegt, um Konzerte zu besuchen. aka