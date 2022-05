Rippberg ist jetzt vorne

SpG Rippberg/Wettersdorf-Glashofen – FC Zimmern 2:1

Tore: 0:1 (45.) Kevin Grimm, 1:1 (68.) Tino Sauer, 2:1 (78.) Lukas Breunig. – Schiedsrichter: Klaus Steffan.

Das Spitzenspiel des Tabellenzweiten Rippberg-Wettersdorf/Glashofen gegen den Ersten aus Zimmern begann ausgeglichen. Dann aber: In der 25. Minuten köpfte C. Sauer für die heimelf an die Latte und P. Kern verwertete den Nachschuss nicht. Direkt verweigerte der Schiedsrichter den Zimmerner Führungstreffer die Anerkennung. Als die zahlreichen Zuschauer schon mit dem Halbzeitpfiff rechneten, kam Zimmern noch zu zwei Torgelegenheiten. eine davon führte zur Gäste-Pausenführung, als Grimm direkt einen statten Schuss aus 18 Metern direkt neben den Pfosten setzte. In der zweiten Hälfte startet die SpG besser zurück ins Spiel. In der 66. Minute erzielte T. Sauer den überfälligen Ausgleich per Kopf nach wunderbarer Vorlage von F. Mairon, der den Ball nach starkem Sprint noch vor der Torauslinie in die Mitte spielte. Komplett gedreht war das Spiel nach 77 Minuten, als T. Sauer und Breunig eine Überzahlsituation souverän ausspielten und Breunig zum 2:1 einschob. In den letzten Minuten versuchten die Gäste dem Spiel doch noch eine Wendung zu geben, doch SpG-Keeper T. Haas parierte die letzte brenzlige Situation gekonnt und hielt damit den Sieg und damit die Tabellenführung für die SpG fest.

