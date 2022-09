Richtungsweisendes Spitzenspiel in Eichel

Mit dem so nicht erwarteten Auswärtssieg beim SV Nassig II hat sich der TSV Assamstadt II etwas Luft nach unten verschafft. Das war auch dringend nötig, denn mit dem VfR Gerlachsheim empfängt man am Wochenende den noch ungeschlagenen Tabellenführer, gegen dessen Dominanz es aktuell schwer ist, etwas Zählbares zu holen. Die Hausherren müssen deshalb versuchen, über ihre Geschlossenheit und Kampfkraft, dem Gast Paroli zu bieten. Dabei muss Ziel sein, möglichst wenig zuzulassen und nach vorne erfolgreiche Nadelstiche zu setzen.

Einen äußerst schweren Stand hat zur Zeit die SpG Balbachtal II. So steht man mit fünf Niederlagen aus fünf Spielen punktlos am Tabellenende. Dass sich die Bilanz gegen den anreisenden TSV Kreuzwertheim bessern könnte, ist nicht anzunehmen. Der Gast ist noch ungeschlagen und weiterhin zusammen mit seinen Konkurrenten in Richtung Aufstieg unterwegs. Ein Grund ist die gut organisierte Abwehr, die mit erst zwei Gegentoren die beste der Liga ist. Nicht nur diese Statistik zeigt, dass der TSV weiter nach oben marschieren wird, auch im Balbachtal.

Nach ihrer deftigen Niederlage bei der SpG Uissigheim II/Gamburg bleibt die SpG Uphar-Lindelbach/Bettingen weiterhin sieglos im Tabellenkeller hängen. Dass es gegen den FC Külsheim, der etwas überraschend zuhause gegen den Aufsteiger SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II verlor, besser werden könnte, ist nicht abzusehen. Zu löchrig präsentiert sich die Abwehr der bisher. Die Gäste indes blieben ebenfalls hinter ihren Erwartungen zurück und müssen nun endlich eine Serie starten. Der Papierform nach könnte es eine knappe Kiste werden.

In der Liga richtig gut angekommen und gleich in Richtung erneuter Aufstieg unterwegs ist die SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II. Mit vier Siegen und einem Unentschieden steht man auf Tabellenplatz drei und hat die Spitze fest im Visier. Dieser Trend könnte sich auch gegen den SV Nassig II fortsetzen. Die Gäste mussten nach ihrer Heimniederlage gegen den TSV Assamstadt II diesen an sich vorbeiziehen lassen und sollten sich nun zuerst einmal nach unten absichern. Dass dies bereits gegen die starken Hausherren gelingt ist eher unwahrscheinlich.

Das Spitzenduell des siebten Spieltages stellt die Begegnung zwischen dem viertplatzierten FC Eichel und der noch ungeschlagenen SpG Impfingen/ Tauberbischofsheim II dar. Die Gäste haben ein spielfreies Wochenende genossen, während die Hausherren bei ihrem Auswärtssieg in Grünsfeld Selbstvertrauen tankten. Nicht nur die bisherige Bilanz spricht für ein Spiel auf Augenhöhe, mit möglicherweise leichten Vorteilen für die Gäste. Klar ist, dass es sich für beide Teams um eine richtungsweisende Partie handelt, die je nach Ausgang, den weiteren Saisonverlauf nachhaltig beeinflussen könnte.

Nach ihrer Niederlage beim TSV Kreuzwertheim muss die SpG Wittighausen/Zimmern versuchen wieder Boden gut zu machen. Das gleiche Ziel dürfte die Elf des FC Grünsfeld II haben, die eine Heimniederlage zu verdauen hatte. Nimmt man die bisher gezeigten Leistungen als Maßstab, könnten die Gästen ein leichtes Übergewicht haben, das die Heimelf mit ihren Fans im Rücken aber ausgleichen könnte. Letztendlich spricht vieles für eine friedliche Punkteteilung.

Nach einer guten Anfangsphase ist der SV Distelhausen wieder in den Niederungen des Tabellenkellers angekommen. So braucht man jetzt schnellstmöglich wieder ein Erfolgserlebnis. Die beste Gelegenheit hierzu bietet sich im Spiel gegen die SpG Beckstein/Königshofen II an. Wenn auch die Gäste zwei Siege mehr auf ihrem Konto haben, müssen die Hausherren sich den Dreier als Ziel setzen. Nur so kann es gelingen, der bedrohlichen Tabellensituation einen Schritt weit zu entkommen.