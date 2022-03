Remis im Spitzenspiel wäre keine Überraschung

Die SpG Windischbuch/Schwabhausen II trifft in der Kreisklasse A bereits am Samstag, 5. März, als Tabellenletzter auf die viertplatzierte SpG Winzer Beckstein/Königshofen II. Trotz der langen Pandemie-Zwangspause, dürften sich an den Kräfteverhältnissen wenig geändert haben. So gehen die Gäste als klarer Favorit in diese Begegnung und werden ihren Kontakt zur Tabellenspitze weiter im Auge behalten. Für den Gastgeber gilt es trotzdem dagegen zu halten und auf eine Überraschung zu hoffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der SV Anadolu Lauda kann bei einem Sieg im Heimspiel gegen die SpG Dittwar/Heckfeld einen kräftigen Sprung aus dem Tabellenkeller machen. Zwar kann der Gast dadurch nicht überholt werden, man wäre aber zumindest wieder in der Nähe des gesicherten Mittelfelds. Die Gäste indes brauchen ebenfalls jeden Punkt, um nicht selbst in die Abstiegszone zu rutschen. Denkbar ist, dass die Hausherren ihren Heimvorteil nutzen und die volle Punktzahl einfahren.

Spannend wird sein, inwieweit der Tabellendritte und Mitaufstiegsaspirant SpG Welzbachtal seine Form über die Winterpause konserviert hat und weiter als Verfolger des Tabellenführers SpG Rauenberg/Boxtal fungieren wird. Der Papierform nach müsste dies absolut möglich sein, da der Gegner SV Distelhausen heißt und auf dem Relegationsabstiegsplatz überwintert hat. Wenn sich bei beiden Teams nichts Grundlegendes verändert, sind die Gastgeber klar im Vorteil und werden sich diesen auch nicht nehmen lassen und ihren achten Sieg einfahren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Spitzenpartie dieses Spieltages ist zweifelsohne die Begegnung zwischen dem FC Grünsfeld II und dem SV Eintracht Nassig II. Wenn auch die Hausherren drei Punkte Vorsprung auf die Gäste haben, dürfte es ein Spiel auf Augenhöhe werden. Die Gretchenfrage ist, wer am besten aus den Startlöchern kommt. Nach dem bisherigen Saisonverlauf zu urteilen, dürften die Gastgeber einen leichten Vorteil haben und dem Sieg einen Schritt näher sein. Auch ein Remis wäre keine Überraschung.