Relegationsplatz fest im Blick

Eines ist sicher: Die SpG Oberlauda/Gerlachsheim II hat den Relegationsplatz weiter fest im Blick. Auf dem befindet sich aktuell noch der Konkurrent TuS Großrinderfeld II – allerdings mit nur drei Punkten Vorsprung. Es ist also noch alles möglich für die SpG. Gerade wenn im Spiel am Sonntag das Tabellenschlusslicht, der SV Distelhausen II, als Gegner wartet. Die vergangenen beiden Begegnungen hatte die Heimelf deutlich für sich entschieden. Das sollte auch diesmal so sein, wenn man sich die Leistungen der vergangengen Wochen ansieht. Nur eine Niederlage aus den letzten fünf SPielen sprechen für die Gastgeber. nb

