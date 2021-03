Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat mittlerweile die Relegationsspiele zeitgenau terminiert. Demnach hat zunächst der Dritte der 3. Liga am Donnerstag, 27. Mai, gegen den 16. der 2. Liga Heimrecht. Die Partie wird wird um 18.15 Uhr angepfiffen und ist live im Free-TV im ZDF zu sehen. Zudem überträgt auch DAZN. Im Rückspiel am Sonntag, 30. Mai, hat um 13.30 Uhr der Zweitligist Heimrecht. Auch dieses Spiel wird wieder live von ZDF und DAZN zu sehen sein. Aktuell würden der FC Ingolstadt 04 (3. Liga) und der VfL Osnabrück (2. Bundesliga) die Relegationsspiele austragen. Bereits im vergangenen Jahr war Ingolstadt Ingolstadt in dieser Relegation, musste sich aber in einer dramatischen Schlussphase dem 1. FC Nürnberg geschlagen geben. Insgesamt aber haben die Drittligisten seit Wiedereinführung der Relegation (Saison 2008/09) die Nase vorne: In acht von zwölf Relegationen setzte sich der Klub aus der 3. Liga durch. pati