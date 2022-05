Reicholzheim hat die besten Karten

Ganz vom Tisch ist der Aufstieg für den TSV Tauberbischofsheim zwar in der Theorie noch nicht – praktisch wird es für die Kreisstädter aber auch in dieser Spielzeit wieder nicht reichen. Gerade in den vergangenen Wochen hat man sich in entscheidenden Begegnungen immer wieder düpieren lassen. Auch wenn bei den Tauberbischofsheimern die Luft für die letzten beiden Spiele raus ist, ist die SpG Wittighausen/Zimmern noch mitten in der „Crunchtime“. Für den direkten Klassenerhalt wird es wohl nicht mehr reichen – nun geht es um das Halten des Relegationsplatzes. Nach sieben Niederlagen in Folge ist der Vorsprung auf die Konkurrenz auf einen Zähler geschrumpft. Klar, theoretisch könnte man sich auf Schützenhilfe verlassen, aber zumindest einen Sieg sollte man doch noch landen, um sich den größten Sorgen zu entziehen. Dass man das gegen die Kreisstädter schafft, scheint aber trotz der mäßigen Form des Tabellen-Vierten eher fraglich.

Auch bei der Partie zwischen der SpG Unterschüpf/Kupprichhausen und dem VfR Gerlachsheim geht es noch um einiges. Ähnlich wie die Tauberischofsheimer haben sich die „Schüpfer“ zwar die Aufstiegsträume in den vergangenen Wochen verspielt – der VfR hat sich dagegen mit einem möglichen Abstieg scheinbar noch nicht abgefunden. Klar, man muss sich die Frage gefallen lassen, warum man erst in der Spätphase der Saison zu alter Leistungsstärke gefunden hat. Die Leistungen, die die Jungs von Spielertrainer Christian Semmler derzeit hinlegen, ist dennoch beeindruckend – auch wenn man sich zuletzt den Gerchsheimern knapp geschlagen geben musste. Mit einem Sieg gegen die schwächelnde Spielgemeinschaft könnte man sich schon am Sonntag auf den vorerst rettenden Relegationsplatz schieben – die Vorzeichen dafür stehen trotz der unterschiedlichen Tabellensituation der Kontrahenten auch gar nicht mal schlecht. Wenn die Unterschüpfer ähnlich blutleer wie zuletzt an den Start gehen, ist ein Punktgewinn von Gerlachsheim durchaus möglich.

Mit dem 3:1-Sieg gegen den 1. FC Umpfertal hat sich der VfB Reicholzheim zwei Wochen vor dem Ende der Saison auf den Aufstiegsrelegationsplatz geschoben – zum ersten Mal seit Anfang November. Das Selbstvertrauen bei den „Blau-Weißen“ ist entsprechend hoch, was die ohnehin deutliche Ausgangslage vor dem Gastspiel gegen den TSV Kreuzwertheim weiter verschärft. Denn während der VfB gerade in den letzten Wochen zu einer monströsen Form warmgelaufen ist, hat sich die Situation im Tabellenkeller für den TSV eher verschlimmert.

Das 2:5 gegen Külsheim vom zurückliegenden Wochenende war wohl die letzte vertane Gelegenheit, um doch noch ernsthaft an einen möglichen Klassenerhalt zu glauben. Dass man sich gegen die gut aufgelegten Reicholzheimer behaupten kann, darf daher eher in die Kategorie „unwahrscheinlich“ fallen.

Das war ein echter Dämpfer. Durch die Niederlage gegen Reicholzheim ist ein möglicher Aufstieg des 1. FC Umpftertal nun doch wieder etwas in die Ferne gerückt. Noch ist für die Mannschaft von Trainer Thorsten Lehnert zwar noch alles drin. Das Hoffen auf Schützenhilfe dürfte der „Spielgemeinschaft“ aber wenig schmecken. Gegen Türkgücü Wertheim geht der FC in jedem Fall als klarer Favorit an den Start. Auch wenn es für die Wertheimer in der Theorie noch um den Klassenerhalt geht, werden die Umpfertaler alles daransetzen, die Partie früh zu entscheiden und so die kleine Kerbe, die man durch die Pleite gegen Reicholzheim erhalten hat, wieder auszuwetzen. Die Leistungen der Vorwochen waren einfach zu stark, als dass man einen „Dammbruch“ der Umpfertaler erwarten könnte.

In den anderen vier Partien des Spieltags geht es tatsächlich um nichts mehr. Hier und da wäre zwar rechnerisch noch etwas möglich – in der Praxis ist die Saison für die Teams aber eigentlich durch. Der FC Külsheim hat mit dem 5:2 gegen Kreuzwertheim noch einmal ein Ausrufezeichen gesetzt, das aber zu spät kam, um dem Abstieg noch zu entgehen. Hinzu kommt, dass man am Sonntag gegen den bereits feststehenden Meister TuS Großrinderfeld ran muss – ein Gegner, dem die „Brunnenstädter“ in dieser Spielzeit zu keinem Zeitpunkt gewachsen waren.

Enger könnte es zwar zwischen der SpG Schwabhausen/Windischbuch und dem TSV Gerchsheim werden, doch auch hier ist die Messe eigentlich bereits gelesen. Den Fünf-Punkte-Abstand auf den Relegationsplatz wird der TSV nicht mehr einholen können, so dass man befreit aufspielen kann. Die Spielgemeinschaft ist dagegen in den zurückliegenden Wochen gut aufgelegt und wird einiges daransetzen, die Saison positiv zu beenden. Spielerisch dürften beide Mannschaften in etwa gleichwertig angesehen werden, so dass man sich auf eine umkämpfte Partie einstellen darf.

In den Partien zwischen dem SV Pülfringen und den Kickers DHK Wertheim sowie zwischen der SpG Balbachtal und dem FV Brehmbachtal treffen jeweils gleichwertige Gegner aufeinander, wobei es auch hier nur noch um die „Goldene Ananas“ geht.

Während sich Balbachtal und Brehmbachtal zuletzt nicht mit Ruhm bekleckerten und alles daran setzen werden, ein positives Ergebnis zu erzielen, spielten Pülfringen und die Kickers am vergangenen Wochenende stark auf.