Reform-Vorschlag vorgelegt

Vereinsvertreter aus den Regionalligen Nordost, Bayern und Nord sowie der 3. Liga haben sich in der vergangenen Woche über eine mögliche Variante zu einem reformierten Aufstieg in die 3. Liga geeinigt. Der erarbeitete Vorschlag wurde nun in dieser Woche in Landsberg gemeinsam mit dem Präsidium des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) diskutiert.

Alle Meister sollen aufsteigen

Laut dem Vorschlag der Vereine sollen 2023/24 lediglich drei statt vier Teams aus der 3. Liga absteigen. Im Gegenzug dürfen fünf Mannschaften aufsteigen.

Entsprechend wären in der folgenden Saison 2024/25 in der 3. Liga 22 Teams vertreten, die jeweils fünf Auf- und Absteiger beinhaltet. Somit wäre gewährleistet, dass sowohl alle fünf Regionalliga-Staffeln (Nord, Nordost, Bayern, Südwest und Süd) erhalten bleiben und die Meister aufsteigen.

Außerdem sollen die Bundesliga-Klubs die 3. Liga mit zusätzlichen fünf Millionen unterstützen. Mit diesem Geld könnte gewährleistet werden, dass kein Verein am Ende weniger TV-Geld erhält als bislang. Beim NOFV-Verbandstag am 19. November in Potsdam soll ein entsprechender Antrag gestellt und verabschiedet werden.

Um auch die 3. Liga mit ins Boot zu holen, sollen zudem künftig sechs statt bisher vier direkte DFB-Pokalplätze möglich sein. NOFV-Chef Hermann Winkler zeigte sich nach der Einigung mit den Vereinen in einem Interview zufrieden: „Das ist ein guter Vorschlag und der ist auch relativ einfach umzusetzen. Dennoch braucht es dafür Mehrheiten. Und wir müssen dafür werben, dass dieses Modell umgesetzt werden kann. Daher werden wir jetzt in intensive Gespräche mit DFB, DFL und anderen Partnern wie Regionalverbänden Nord und Bayern treten.“

Neumann findet’s gut

Auch Sportdirektor Sebastian Neumann vom FC Würzburger Kickers findet den Vorschlag gut: „Es ist, glaube ich, eine Lösung, mit der alle gut leben könnten. Meister müssen aufsteigen.“

Die weiteren Gespräche sollen bis zum 31. Mai 2023 abgeschlossen sein. Die im Vorfeld geäußerte Option, einen Außerordentlichen DFB-Bundestag kurzfristig zu beantragen, ist damit wohl endgültig vom Tisch.