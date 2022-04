Rassiger Ritt in Reicholzheim

In der Fußball-Kreisklasse C Tauberbischofsheim sticht ein Spiel ins Auge: VfB Reicholzheim II gegen SpG Oberlauda/Gerlachsheim II. Der Dritte empfängt den Zweiten. Bei der Bewertung der Ausgangsposition kommt es nun auf die Perspektive an: Reicholzheim II will nach Punkten mit dem Gegner gleichziehen und bestenfalls noch einen direkten Aufstiegsplatz ergattern. Der Gäste aus „Lauda“ können sich mit einem Auswärtssieg den Aufstiegsrelegationsplatz im Grunde „sicher absichern“ und sich dann darauf konzentrieren, noch einen direkten Aufstiegsplatz ins Visier zu nehmen.

Beim „Flex-Derby“ zwischen Külsheim und Hundheim-Steinbach II wird es interessant sein zu sehen, „zu wievielt“ eigentlich gespielt wird. mf

