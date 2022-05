Rafael Götz verlängert in Billingsbach: Die ablolute Wunschlösung des Vereins Rafael Götz, bleibt auch über die Saison hinaus Chef-Trainer in Billingsbach. Die Abteilungsleitung um Nico Kurzay, Dirk Kleinert und Marcel Haag überzeugte den Laudenbacher, auch in Zukunft das Zepter beim Fußball-Kreisligisten FC Billingsbach zu schwingen. Auch Betreuer und Linienrichter Thomas Egner, ebenfalls aus Laudenbach, bleibt dem FC Billingsbach erhalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1