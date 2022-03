„Qualität ist so hoch, um Klassenerhalt zu erreichen“

Wochenlang ging es beim Odenwälder Fußball-Landesligisten FV Reichenbuch aufwärts. Dann kamen die beiden Niederlagen gegen den FV und Türkspor. Mosbach. Die Fränkischen Nachrichten sprachen mit dem Trainer Dominik Weber.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Haben diese Niederlagen Ihr Team etwas aus dem Tritt gebracht, Herr Weber?

Dominik Weber: Die Niederlagen in dieser Deutlichkeit sind als Sportler natürlich hart zu akzeptieren, aber beide Gegner waren qualitativ besser und die Siege gingen in Ordnung, eventuell in der Deutlichkeit etwas zu hoch. Wir mussten in dieser Runde bereits sehr viele Hürden überspringen, deshalb bin ich überzeugt, dass uns diese Niederlagen nicht aus der Bahn werfen werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wie zuversichtlich geht der FV Reichenbuch in die beiden letzten entscheidenden Spiele der Qualifikationsrunde ?

Weber: Wir versuchen, uns immer im Rahmen der Möglichkeiten optimal vorzubereiten, um realistische Chancen zu haben, Punkte zu holen. So werden wir es auch für die nächsten beiden Spielen machen und dann schauen wir, was herausgesprungen ist. Wir sind uns aber schon darüber im Klaren, dass es durchaus realistisch ist, in der Abstiegsrelegation die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen zu müssen.

Der Gegner am Sonntag ist der TSV Rosenberg, der mit zwei Punkten weniger als der FV nach dem letzten Strohhalm greifen will. Sorgt der Druck des Gewinnenmüssens bei beiden für eine enge Partie?

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Weber: Wir sind uns der Bedeutung des Spiels bewusst. Natürlich ist es gerade in diesen Spielen wichtig, dreifach zu punkten. Das ist unser Ziel. Ich gehe schon davon aus, dass es eine enge und umkämpfte Partie werden wird, in der jederzeit die Bedeutung des Spiels spürbar sein wird. Rosenberg hat gegen Lauda unglücklich verloren, was die Situation für uns nicht leichter macht.

Können Sie aktuell personell aus dem Vollen schöpfen?

Weber: Personell haben wir größere Probleme gehabt. Gerade in den zurückliegenden Wochen gab es viele Spieler, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben oder verletzt waren, die jetzt Trainingsrückstand haben oder noch immer nicht zur Verfügung stehen. Aufgrund unseres recht kleinen Kaders mussten wir – die Aufstellung in den Spielen sowie die Trainingseinheiten betreffend – durchaus kreativ sein und Spieler positionsfremd einsetzen. Allerdings bin ich überzeugt davon, dass die Qualität in unserer Mannschaft so hoch ist, um das gesteckte Ziel Klassenerhalt in der Landesliga zu erreichen. ferö/Bild: Herrmann