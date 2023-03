SpG Dittwar/Heckfeld – SpG Unterschüpf/Kupprichhausen 1:4

Dittwar/Heckfeld: R. Hehn, T. Both, Frank, Gausrab, Hemlein (46. F. Both), N. Lotter (84. L. Both), Sauer, Schreck (61. Kraft), Th. Lotter, Simon (75. Teufel), Spies.

Unterschüpf/Kupprichhausen: Henninger, Bilancia, B. Hehn (77. A. Haser), Kilian, Pllana (82. Hasenfuß), Röckert, Braun, Haun

...