Die „Übermannschaft“ TSV Ilshofen II führt mit 13 Punkte die Tabelle in der Bezirksliga Hohenlohe an. Niedernhall/Weißbach und Gaisbach (beide 31 Punkte) verloren ihre Spiele und machen den Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz wieder spannend. Damit kann der SV Wachbach (27) auch wieder mitmischen. Auf einem Nicht-Abstiegsplatz liegt nun die SGM Weikersheim/Sch./L. nach dem Auswärtssieg in

...