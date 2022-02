Punkt gerettet, aber Tabellenführung verpasst

Crailsheim – Hollenbach 1:1

Crailsheim: Weiss, Lehanka, Doderer, Hüttl (81. Krieger), Meßner (74. Munz), Schmidt, Rümmele (65. Krebs), Wagemann, Glück, Weinberger, Diehm.

Hollenbach: Hörner, Schülke (56. Schmitt), Hahn, Minder, Kleinschrodt, Scherer, Hofmann, Rohmer (56. Wild), Uhl, Felix Limbach (88. Henning), Ruck (69. Krieger).

Tore: 1:0 (9.) Niklas Diehm, 1:1 (83.) Manuel Hofmann. – Schiedsrichter: Ismail Halici (Pfuhl). – Zuschauer: 250.

Der FSV Hollenbach hat die Chance verpasst, die Tabellenführung in der Verbandsliga Württemberg zu übernehmen. Am Ende freute sich das Team von Trainer Martin Kleinschrodt im Derby beim TSV Crailsheim dann trotzdem über den Punkt. Erst in der Schlussphase gelang den Gästen auf dem Kunstrasenplatz der Ausgleich. „Es war ein verdientes Unentschieden. Mehr war nicht drin“, sagte Manager Karl-Heinz Sprügel. „Crailsheim war sehr aggressiv. Manchmal zu aggressiv. Und wir haben nicht zu unserem Spiel gefunden.“ Passiert ist in der Tabelle nichts, denn die ersten Fünf spielten unentschieden.

Kleinschrodt hatte einige Veränderungen im Gegensatz zum 2:0-Sieg gegen den VfB Neckarrems vorgenommen. Für Philipp Volkert rückte Arne Schülke in die Dreierkette. Im Mittelfeld durfte Felix Limbach ran, für den Stürmer Julian Wild weichen musste, dafür agierte Michael Kleinschrodt offensiver.

Die Hollenbacher gingen von Beginn an hohes Tempo und waren in der Anfangsphase auch das dominante Team. Crailsheim hielt mit viel Kampfgeist dagegen. Die Gastgeber gingen konsequent in die Zweikämpfe und ließen des Gästen aus Hollenbach kaum Freiräume. In der neunten Minute ging der TSV dann auch mit seiner ersten Chance in Führung. Ein Fernschuss von Niklas Diehm prallte vom Innenpfosten ins Netz.

Es fehlt Struktur

Die Hollenbacher brauchten danach einige Minuten, bis sie die Partie wieder in den Griff bekamen. Aber Crailsheim blieb bei Kontern stets gefährlich. Auf der anderen Seite waren sie bei der Abwehrarbeit sehr konzentriert und Weiß, war da, wenn es nötig war. In der 30. Minute war seine Faustabwehr nach einer Ecke zwar zu kurz doch der Schuss von Hannes Scherer wurde geblockt und den Nachschuss setzte er dann knapp am Tor vorbei.

Nach der Pause hatten die Gäste durch Kleinschrodt gleich die Ausgleichschance. Aber sein Kopfball ging knapp vorbei. Nach einer Stunde landete der Kopfball des eingewechselten Julian Wild genau in den Armen von Weiß. Insgesamt war der zweite Abschnitt aber eher zerfahren. Es fehlte die Struktur.

Doch die Hollenbacher versuchten, weiter Druck zu machen. In der 72. Minute rettete Weiß dann gegen Minder und wenig später hatte er Glück, dass Scherer bei seinem Kopfball leicht in Rücklage war und der Ball über das Tor flog. In der 84. Minute fiel dann doch noch der Ausgleich. Nach einer Freistoßflanke kam Kleinschrodt nicht richtig an den Ball, am langen Pfosten versuchte es Matthias Hahn mit einer Flugkopfball, der an der Latte landete und von dort bei Manuel Hofmann, der freistehend per Kopf traf. Beinahe im Gegenzug hatte Lukas Schmidt dann den Siegtreffer auf dem Fuß, doch der FSV rettete kurz vor der Linie.