„Promis“ beim Eröffnungsspiel

Es ist soweit: Am Freitagabend rollt der Ball wieder. Die neue Saison 2022/23 im Fußballkreis Tauberbischofsheim startet mit dem Eröffnungsderby des SV Pülfringen gegen den FV Brehmbachtal um 18.30 Uhr. Bereits eine halbe Stunde vorher geht es am Dorfgemeinschaftshaus oberhalb des Pülfringer Sportplatzes mit einem kleinen Eröffnungsprogramm los. Vor Ort sein wird auch einiges an „Prominenz“ – unter anderem Ronny Zimmermann, der Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes und Präsident des Badischen Fußballverbandes. Auch der Vizepräsident des Badischen Fußballverbandes Rüdiger Heiß wird dabei sein. In der Halbzeit der Partie werden zudem die Halbfinalspiele im diesjährigen Kreispokal ausgelost.

Apropos Kreispokal – in diesem überzeugte der SV Pülfringen deutlich. Gegen den FC Eichel II, Türkgücü Wertheim und den FC Grünsfeld II setzte sich das Team von Jochen Eisenhauer und Steffen Eckert durch. Der FV Brehmbachtal verlor hingegen bereits in der ersten Runde gegen den VfB Reicholzheim. Nimmt man das als Ausgangslage und bezieht noch die Heimspielstimmung mit ein, sollte der SV mit viel Selbstvertrauen und leichtem Vorteil in die neue Runde starten.

Der Tabellendritte der Vorsaison, der TSV Tauberbischofsheim, darf am Samstag ran. Die Kreisstädter werden von vielen Teams als Meisterschaftsfavorit gehandelt – auch vom kommenden Gegner Türkgücü Wertheim, die in der vergangenen Runde nicht über den 12. Platz hinaus kamen. Somit sollte die Rollenverteilung klar sein und der TSV seinen ersten Dreier verbuchen können.

Ähnlich sieht es bei der Begegnung zwischen dem Landesligaabsteiger TSV Assamstadt und dem Meister der Kreisklasse A, der SG RaMBo, aus. Die Spielgemeinschaft schied bereits in der ersten Runde des Pokals aus, während die Assamstadter es bis in die vierte Runde schafften, ehe sie gegen die Kreisstädter verloren. Da der Anspruch des TSV lautet, es unter die ersten Fünf zu schaffen, sollte man mit einem Sieg gegen den Aufsteiger planen.

Die gleiche Konstellation – Landesligaabsteiger trifft auf A-Klassenaufsteiger – gibt es in Wenkheim. Dort trifft die Spielgemeinschaft Welzbachtal auf den FC Hundheim-Steinbach. Dort dürften die Karten ebenfalls klar zugunsten der Gäste verteilt sein. Aber vielleicht sorgen die heimischen Fans bei der SpG für zusätzliche Motivation, und sie kann sich gegen das Team von Michael Hackenberg durchsetzen.

Enger zugehen wird es bei der Begegnung zwischen der SpG Unterschüpf/Kupprichhausen und dem TSV Gerchsheim. Die Spielgemeinschaft erreichte in der Saison 2021/22 den fünften Tabellenplatz. Im Kreispokal setzte sie zuletzt mit 4:2 gegen den VfR Gerlachsheim durch. Der TSV schied hingegen bereits in der zweiten Runde aus, wurde aber Tabellensechster der Vorsaison. Die Zuschauer dürften also eine ausgeglichene Partie sehen.

Der VfB Reicholzheim trifft zum Auftakt auf die SpG Schwabhausen/Windischbuch. Beide Teams landeten in der vergangenen Saison in der oberen Tabellenhälfte. Es dürfte also eine ausgeglichene Partie mit leichten Vorteilen für Reicholzheim werden.

Die SpG Dittwar/Heckfeld ist der dritte Aufsteiger aus der A-Klasse. Sie startet auswärts bei den Kickers aus Wertheim. Im Pokal schied man bereits in der ersten Runde aus, die Gastgeber schafften es eine Runde weiter, dann war auch für sie Schluss. Beide Teams wollen einen guten Starten hinlegen und die ersten Punkte einsammeln. Wem das gelingt, wird sich zeigen.

Auch in den anderen Klassen des Fußballkreises Tauberbischofsheim geht es wieder los. So trifft in der A-Klasse beispielsweise die SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II als Aufsteiger auf die SpG Wittighausen/Zimmern, die aus der Kreisliga abgestiegen ist.