Prickelndes Derby im Taubertal

19 Mannschaften befinden sich auch in der Saison 2021/22 in der Landesliga Odenwald, die am morgigen Samstag mit der Partie FC Schloßau gegen den FC Grünsfeld ihren Spielbetrieb aufnimmt. Aus diesem Grund hat die Mehrheit der Vereine – wie schon in der Vorsaison, die bekanntlich im Oktober abgebrochen wurde – sich für einen alternativ Ligamodus ausgesprochen. Nach der Vorrunde wird die Liga unterteilt: Die ersten neun Mannschaften spielen in einer so genannten „Meisterrunde“ den Titel und damit den Direktaufsteiger in die Verbandsliga aus. Die Teams auf den Tabellenplätzen 10 bis 19 kämpfen dagegen „unter sich“ um den Klassenerhalt. Das könnte natürlich für sehr große Spannung sorgen. Es ist auf jeden Fall eine interessante Variante, die man definitiv im Blick haben muss.

Im Mittelpunkt des ersten Spieltages steht natürlich das Derby zwischen den beiden großen Lokalrivalen SV Königshofen und FV Lauda. Die Vergangenheit hat schon häufig gezeigt, dass alles möglich ist, wenn diese beiden Mannschaften aufeinander treffen.

Im badischen Verbandspokal haben gleich zwei Landesligisten aus dem Odenwald das Viertelfinale erreicht, was in den vergangenen Jahren nicht sehr häufig vorgekommen ist. Zum einen ist dies der TSV Assamstadt, der nun zum Saisonauftakt beim TSV Oberwittstadt seine Visitenkarte abgibt. Und zum anderen ist noch der SV Wagenschwend im Pokal dabei – und der empfängt gleich am ersten Spieltag den Titelfavoriten FV Mosbach.

Fehlerteufel

In unserer traditionellen Fußball-Beilage „Volltreffer“ die am vergangen Freitag (13. August) erschienen ist, unterlief uns beim Spielerkader des TSV Assamstadt leider ein bedauerlicher Fehler, für den wir uns an dieser Stelle entschuldigen wollen. Wir veröffentlichten irrtümlich den Kader der zweiten Mannschaft, die in der Kreisklasse A Tauberbischofsheim spielt, statt der „Ersten“, die in der Landesliga spielt. Auch im Text zur Landesliga auf Seite 16 des „Volltreffers“ hatte sich der Fehlerteufel eingeschlichen, als der SV Nassig fälschlicherweise als SV Viktoria Wertheim bezeichnet wurde, wofür wir uns ebenfalls entschuldigen.

Und noch einmal sind wir mit den Namen etwas durcheinandergekommen, und zwar beim TV Niederstetten in der Kreisliga A3 Hohenlohe. Hier haben wir sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld die gleichen Namen aufgeführt, was natürlich nicht stimmt.

Die richtigen Kader des TSV Assamstadt in der Landesliga und des TV Niederstetten in der A3 veröffentlichen wir deshalb heute auf dieser Seite.