Präsident Koch kritisiert Türkgücü

BFV-Präsident Rainer Koch hat den insolventen Drittligisten Türkgücü München kritisiert: „Schade, dass Türkgücü so abstürzt. Aber irgendwann werden es hoffentlich alle im Fußball verstehen, dass man nur das Geld ausgeben darf, das man hat. Noch wichtiger: Der Fußball darf nicht zum Spielball des Kapitals werden. Genau deshalb ist 50+1 so wichtig und muss verteidigt werden.“ Unterdessen hat Türkgücü mit dem Unternehmen Remitly einen neuen Hauptsponsor präsentiert. Das in den USA börsennotierte Unternehmen ist nach Vereinsangaben führender digitaler Finanzdienstleister für Auslandsüberweisungen. pati

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1