Potenzial voll ausschöpfen

Thorsten Beck bringt schon seit vielen Jahren seine fußballerische Kompetenz in den VfB Bad Mergentheim ein. Ab der kommenden Saison wird er nun eine neue Aufgabe übernehmen: Das Traineramt bei der zweiten Mannschaft der SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim. „Ich freue mich darauf, das spielerische Potenzial der Mannschaft in der kommenden Saison auszubauen und ein homogenes Mannschaftsgefüge entstehen zu lassen“, so Thorsten Beck.

Die Präsidien beider Vereine haben sich nach reiflichen Überlegungen bewusst für die Umstrukturierung der SGM-Reserve in eine zweite Mannschaft entschieden. „Durch die gute Arbeit in den letzten Jahren sahen wir uns mit der erfreulichen Situation konfrontiert, ein Gros an engagierten und guten Spielern im Kader zu haben“, erklären VfB-Präsident Hans-Jürgen Preis und sein Löffelstelzener Amtskollege Thomas Nieswandt. Durch eine starke zweite Mannschaft wolle man die gesamte Spielqualität der SGM für eine erfolgreiche Zukunft festigen. sgm