Pokalspiele der Junioren

Die Nachwuchskicker im Fußballkreis Tauberbischofsheim eröffnen am Samstag, 11. September, die neue Spielzeit. Natürlich hoffen alle Beteiligten, nach der langen Zwangspause auf einen reibungslosen Saisonverlauf.

Mit den Begegnungen der ersten Runde im Kreispokal der A-, B- und C-Junioren fällt nun der Startschuss, während die Meisterschaftswettbewerbe für die Junioren auf Kreisebene am darauf folgenden Wochenende losgehen.

Die von Pokalspielleiter Bernd Schmid, Dörlesberg bereits Ende Juli vorgenommene Auslosung ergab für den ersten Pokalspieltag folgende Partien:

A-Junioren: JSG Wildbach Maintal/Nassig II – JSG Erftal/Brehmbachtal (16 Uhr in Rauenberg), JSG Lauda/Grünsfeld/Gerlachsheim – JSG Mainschleife (16 Uhr in Gerlachsheim), JSG Külsheim/Hundheim-Stb./Reicholzheim – JSG Mittleres Taubertal (16 Uhr in Külsheim), JSG Assamstadt/Umpfertal – JSG Wildbach Maintal/Nassig (17 Uhr in Assamstadt).

B-Junioren: JSG Königshofen/Edelfingen/Unterbalbach – JSG Mittleres Taubertal (14 Uhr in Königshofen), JSG Lauda/Grünsfeld/Gerlachsheim – JSG Mainschleife (15.30 Uhr in Lauda). – Freilose: JSG Nassig, JSG Gerchsheim, TSV Assamstadt, Türkgücü Wertheim, JSG Uissigheim und JSG Umpfertal.

C-Junioren: JSG Mittleres Taubertal – Dorfkickers Mainschleife II (13 Uhr in Distelhausen), Dorfkickers Mainschleife – TSV Assamstadt (14.30 Uhr in Urphar), JSG Umpfertal – JSG Nassig (14.30 Uhr in Boxberg), JSG Großrinderfeld/Gerchsheim/Schönfeld – JSG Brehmbachtal (14.30 Uhr in Großrinderfeld), JSG Unterbalbach/Edelfingen/Königshofen II – Dorfkickers Mainschleife III (14.30 Uhr in Unterbalbach), TSV Tauberbischofsheim – JSG Mittleres Taubertal II (14.30 Uhr in Tauberbischofsheim), JSG Lauda – JSG Reicholzheim/Hundheim-Stb./Uissigheim (14. September, 18.30 Uhr in Grünsfeld). – Freilos: JSG Unterbalbach/Edelfingen/Königshofen. kja