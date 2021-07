Pokalspiele der Jugend

Nach dem gelungenen Re-Start im Kreispokal der A-Junioren setzen die Nachwuchskicker im Fußballkreis Tauberbischofsheim im Laufe dieser Woche den Pokalwettbewerb mit dem Viertelfinale der B-und C-Junioren fort. Dabei kommt es nach der Auslosung und den Ergebnissen der bereits im September des vorigen Jahres absolvierten ersten Pokalrunde zu folgenden Begegnungen:

B-Junioren

Samstag, 3. Juli, 15 Uhr: TSV Assamstadt – JSG Uissigheim/Külsheim/Reicholzheim, in Assamstadt, JSG Königshofen/Unterbalbach/Edelfingen – JSG Mittleres Taubertal, in Königshofen, Türkgücü Wertheim – JSG Nassig/Wildbach Maintal, Taubersportplatz in Wertheim und JSG Mainschleife – JSG Umpfertal, auf Sportanlage des SSV Urphar-Lindelbach.

C-Junioren

Mittwoch, 30. Juni, 18.30 Uhr: JSG Brehmbachtal – JSG Mainschleife, in Gissigheim; Samstag, 3. Juli, 13.15 Uhr: JSG Mainschleife II – JSG Nassig/Wildbach Maintal, Sportanlage des SSV Urphar-Lindelbach, Türkgücü Wertheim – JSG Hundheim-Stb./Külsheim/Uissigheim, Taubersportplatz in Wertheim.

Samstag, 3. Juli, 15 Uhr: JSG Mittleres Taubertal – JSG Mittleres Taubertal II, in Werbach.

Weiter geht’s dann in beiden Altersklassen am Dienstag, 6. Juli mit dem Halbfinale und am Samstag, 10. Juli, mit den Endspielen.

Kreispokalspielleiter Bernd Schmid, Dörlesberg, setzt auf einen planmäßigen und störungsfreien Ablauf der Pokalspiele und weist auf die vereinseigenen Hygienekonzepte, welches Zutritt, Abstandshaltung, Hygienemaßnahmen, Datenerhebung, Masken- und ggf. Testpflicht regelt, strikt einzuhalten. (kja)

