Pokal-Wochenende

Am Wochenende sind auch der Fußballkreis Tauberbischofsheim sowie der Fußballbezirk Hohenlohe in ihre Pokalwettbewerbe gestartet. Bereits zuvor hatten die Verbandspokale in Baden und Württemberg sowie der Kreispokal Buchen begonnen. Unser Bild entstand bei der WFV-Pokalbegegnung des Oberligisten FSV Hollenbach (blaue Trikots), der bei Türkspor Neckarsulm knapp mit 1:0 gewann. Den Siegtreffer erzielte Arne Schülke (Bild) bereits in der sechsten Minute. Die dritte WFV-Pokalrunde wird erst Anfang September ausgespielt. Der FSV muss dann zum Oberligisten TSG Backnang. Bild: Herbert Schmerbeck

