Pokal-Hattrick der TSG

Die TSG Hoffenheim dominierte vor insgesamt rund 1500 Zuschauern beim VfB St. Leon den Junioren Pokal-Finaltag des Badischen Fußballverbandes. Die Kraichgauer holten alle drei Pokale.

C-Junioren

Im Endspiel der C-Junioren standen sich zu Beginn des Tages Oberligist SV Sandhausen und das Regionalliga-Team der TSG Hoffenheim gegenüber. Die TSG startete mit einem frühen Treffer in der 4. Minute durch Mete Torun in die Partie. In der 17. und 19. Minute legten die Kraichgauer zwei Tore durch Luca Provvido und David Creta nach. So ging es in die Halbzeit. Nach dem Wechsel flachte die Partie etwas ab und endete auch 3:0. Schiedsrichter Alessio Remili mit seinen Assistenten Maximilian Kirsch und Elias Beck machten einen guten Job.

B-Junioren

Ins Endspiel der B-Junioren schickte die TSG Hoffenheim das U16-Team. Die U17 verzichtete aufgrund ihres Halbfinal-Rückspiels um die Deutsche Meisterschaft aus nachvollziehbaren Gründen. Der Gegner hieß FC Germania Friedrichstal. Das Verbandsligateam trat an, um die Siegesserie des TSG Hoffenheim im BFV-Verbandspokal zu stoppen. Der Traum geriet jedoch in der 18. Minute ins Wanken, als Kirill Siutin das 1:0 erzielte. Lion Wagenbach erhöhte nur drei Minuten danach auf 2:0. In der 32. Minute gelang Wagenbach ein weiterer Treffer. In Halbzeit legte er noch weitere zwei Tore oben drauf (58. und 60.) und sorgte somit für den 5:0-Endstand.

Damit holte die TSG auch den vierten Pokal in Folge. „Für sie ist das etwas ganz Besonderes, auch wenn es das erste Spiel für sie in diesem Wettbewerb war und eigentlich die U17 den Weg geebnet hat. Wir haben aber heute die U17 gut vertreten“, freute sich Trainer Andreas Lässig. Das Schiri-Team Dominik Genthner, Sascha Haynes und Nicolas Heuss hatten in dem fairen Spiel eine leichte Aufgabe.

A-Junioren

Die A-Junioren der TSG wollten im abschließenden Spiel des Finaltages den Hattrick komplett machen. Gegner war Oberligist SV Sandhausen, der im Halbfinale den Karlsruher SC aus dem Rennen geworfen hatte. Und auch heute bot der SVS dem höherklassigen Gegner engagiert die Stirn. In die Halbzeitpause ging es mit 0:0. Und auch nach dem Wechsel passierte erstmal nichts. Es dauerte schließlich bis zur 87. Spielminute, bis Florian Micheler das erlösende Siegtor gelang. TSG-Trainer Sebastian Schmitt: „Die Jungs haben aber wieder einmal gezeigt, dass sie in engen Spielen den längeren Atem haben. Unterm Strich freuen wir uns über einen verdienten Sieg - und die erneute Teilnahme am DFB-Pokal.“ Schiedsrichter Patrick Mattern und seine Assistenten Philipp Freese und Adrian Rüttinger lieferten eine souveräne Leistung ab. aka