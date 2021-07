Pokal-Halbfinale der B- und C-Junioren

Nach den Viertelfinalbegegnungen am Wochenende stehen sich bereits am heutigen Dienstag, 6.Juli, ab 18 Uhr folgende Teams im Halbfinale der Kreispokal-Wettbewerbe der C- und B-Junioren im Fußballkreis Tauberbischofsheim gegenüber:

B-Junioren: JSG Umpfertal gegen JSG Uissigheim/Külsheim/Reicholzheim auf dem Sportgelände TSV Kupprichhausen sowie JSG Königshofen/Unterbalbach/Edelfingen gegen JSG Nassig/Wildbach Maintal auf dem Sportgelände des SV Königshofen.

C-Junioren: JSG Mittleres Taubertal gegen JSG Hundheim-Steinbach/Külsheim/Uissigheim auf dem Sportplatz des TSV Werbach sowie JSG Mainschleife gegen JSG Nassig/Wildbach Maintal auf dem Sportgelände des SSV Urphar/Lindelbach.

Hinsichtlich der Spielorte können sich noch kurzfristig Änderungen ergeben, so Kreispokalspielleiter Bernd Schmid. die jeweiligen vereinseigenen Hygienekonzept, die Zutritt, Abstandshaltung, Hygienemaßnahmen, Datenerhebung, Masken- und gegebenenfalls auch Testpflicht etc. regelt, gilt es auch weiterhin zu beachten. kja

