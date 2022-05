Plötzlich Favorit

„Wir sind natürlich überglücklich über diesen Sieg. Heddesheim hatte genug Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden, aber am Ende hatten wir das Glück auf unserer Seite“, so blickt Neckarelz’ Trainer Stefan Strerath auf den jüngsten 2:1-Erfolg zurück. Für die Spielvereinigung ein ganz wichtiger Auswärtserfolg. Denn damit konnten die „Rot-Schwarzen“ weiter Boden im Kampf um den Klassenerhalt gut machen. Nun wartet mit dem Tabellenletzten Spvgg. Durlach-Aue eine Pflichtaufgabe auf die Spvgg. Da die Mannschaft von Trainer Samuel Brunner bisher alle ihre elf Auswärtsspiele verloren hat, geht die Spvgg. Neckarelz auch als klarer Favorit in die Partie. pati

