Plötzlich (fast) Kreisligist

SpG Welzbachtal – SV Nassig II 3:1

Welzbachtal: Michel, Sieron, Jodl, Rudolf, Bellmann, Behringer, Volk (73. Volk), Splettstößer, Kospach, Scheuerl, Schmidt.

Nassig: B. Kunkel, Schindler, Vollhardt, A. Kempf, Mechler (45. Finck), T. Kempf (83. Mühling), Schmidt (68. Becker), Klein, Schenk, Diehm, L. Kunkel (45. Stang).

Tore: 1:0 (16.) Scheuerl, 2:0 (25.) Kospach, 2:1 (60.) Klein, 3:1 (87.) Bandovic. – Schiedsrichterin: Luisa Behringer. – Zuschauer: 110.

Wer hätte das gedacht? Eigentlich wollte die SpG Welzbachtal im Spitzenspiel der Kreisklasse A Tauberbischofsheim „nur“ ihre Ausgangslage im Aufstiegsrennen verbessern und nun, nach dem 3:1-Heimsieg gegen den SV Nassig II, ist es fast sicher, dass die zur Saison 2027/2018 gegründete Spielgemeinschaft erstmals ihrer noch jungen Geschichte in die Kreisliga Tauberbischofsheim aufsteigt. Der Grund: Die Konkurrenten Dittwar/Heckfeld und Beckstein/Königshofen II patzten.

Die Situation in der A-Klasse TBB vor dem letzten Spieltag am kommenden Samstag stellt sich nun wie folgt dar: Rauenberg/Boxtal ist als Erster und feststehender Meister längst aufgestiegen.

Welzbachtal kann nur noch vom zweiten Aufstiegsplatz gestürzt werden, wenn man das Gastspiel bei Impfingen/Tauberbischofsheim II hoch verliert und gleichzeitig Beckstein/Königshofen II gegen den Ersten Rauenberg/Boxtal hoch gewinnt. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Szenario eintritt, liegt im Promillebereich.

Frust verflogen

Angesichts dieser Aussichten, werden die wackeren Welzbachtäler im Wenkheimer Sportheim gestern Abend vermutlich auch noch ein bisschen etwas für „ihre Promille“ gemacht haben. Der Frust über das verlorene Kreispokalendspiel am Mittwoch gegen Assamstadt II ist nun vollends verflogen.

„Der Aufstieg ist wichtiger als das Pokalendspiel“, hatte SpG-Trainer Sergey Zimin bereits direkt nach dem verlorenen Finale in Lauda gesagt. Und man sah und merkte der Welzbachtaler Mannschaft an, dass sie im Spiel gegen Nassig II wahrlich ihr Schicksal in die eigene Hand nahm, auf Sieg spielte und nichts dem Zufall überlassen wollte. Die Beherztheit, mit der die Heimmannschaft zu Werke ging, zeigte sich in der achten Minute, als Jonas Bellmann den Ball mit letztem Einsatz von der eigenen Torlinie kratzte und so einen Rückstand verhinderte.

Der Abwehrspieler sendet mit dieser Monster-Grätsche das letzte Signal an seine Kameraden: „Auf geht’s!“ Ab da spielte nur noch die SpG. Und sie spielte wirklich sehr ansehnlich – vor allem über die rechte Seite, auf der Justin Splettstößer und Lukas Schmidt immer wieder „anschoben“. Lukas Scheuerl machte das 1:0 – Annahme, Abzug, Tor. Eine prima Aktion. Daniel Kospachs „Brust, Arm-Schulter-Treffer“ zum 2:0 war – naja – halt irgendwie drin. Weitere Chancen blieben ungenutzt.

Im zweiten Durchgang erinnerten sich die Nassiger daran, dass sie ja auch noch eine Chance auf den Aufstieg (zumindest die Relegation) hatten. Minütlich wurden sie stärker. Erst verzog Routinier Eric Klein noch (52.), wenig später war er aber mit einem Kopfball-Aufsetzer erfolgreich.

Plötzlich wurden bei den Welzbachtälern die Beine schwer. Mit dem Ball wollte kaum mehr etwas gelingen, aber die Kraft und die Mentalität zum Verteidigen war weiter gegeben. In der 85. Minute warf Keeper Andreas Michel furchtlos Edwin Becker entgegen und verhindert den Ausgleich. Fast im Gegenzug gelang Nikola Bandovic mit einem abgefälschten Schuss die Entscheidung – die erlösende Entscheidung für Welzbachtal, einhergehend mit dem nun so gut wie sicheren Aufstieg in die Kreisliga TBB…