Platz drei gefestigt

In einem temporeichen A-Junioren-Oberliga-Spiel zwischen Hollenbach und Freiberg war Spannung geboten. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Hollenbach. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel zweier Spitzenmannschaften erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung.

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 100 Zuschauern flott zur Sache. Marco Specht stellte die Führung für den FSV her (5.). Noah Heim schickte Specht auf die Reise, dieser vollendete flach ins Eck. In der 20. Minute verwandelte Philip Markovic einen Elfmeter für den SGV Freiberg zum 1:1. Emilio Amenta versenkte die Kugel zum 2:1 (34.) und drehte somit das Spiel. Hollenbach drängte noch vor der Pause auf den Ausgleich, dieser wollte allerdings nicht fallen.

In der zweiten Hälfte merkte man den großen Willen der Ippendorf-Elf, die weiter beherzt auf das Freiberger Tor spielten. Für frischen Wind sollten Luca Krieger und Luca Walter sorgen, die per Doppelwechsel für Rico Hofmann und Hannes Braun auf das Spielfeld kamen (66.). Timo Pöthe sicherte der Elf von Trainer Tobias Ippendorf nach 71 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Maxi Beck wurde im Strafraum gefoult. Dass das Heimteam in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war der Verdienst von Specht, der in der 77. Minute zur Stelle war und eine Flanke von Paul Kürschner verwertete. Hollenbach kam somit zu drei Punkten im Spitzenspiel und festigte Rang drei in der Oberliga.

Nächster Prüfstein für den FSV Hollenbach ist auf der heimischen Anlage der SV Sandhausen (Mittwoch, 19.30 Uhr). Am Sonntag geht es zum Auswärtsspiel nach Reutlingen.