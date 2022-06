Platz drei für Hollenbacher U19

Die U19 des FSV Hollenbach spielte im letzten Saisonspiel unentschieden und holte sich Platz drei in der Oberliga Baden-Württemberg. Der FSV Hollenbach sah bereits wie der sichere Sieger aus, führte 3:0, und musste sich schließlich jedoch mit nur einem Punkt zufriedengeben: 3:3 hieß es am Ende gegen die Spvgg Neckarelz. Der FSV legte munter los und Rico Hofmann erzielte in der ersten Halbzeit einen Doppelpack (3./39.). Kurz nach der Halbzeit verwandelte Timo Pöthe in der 47. Minute einen Elfmeter zum 3:0 für die Mannschaft von Tobias Ippendorf. Im Anschluss wähnte sich der FSV bereits als sicherer Sieger.

Für das 1:3 der Gastgeber zeichnete Esnaf Rejan Omerovic verantwortlich (60.). Mit einem Elfmeter von Hiobi kam die SPVGG noch einmal ran (82.), und eine Minute später schoss Topal sogar den 3:3-Ausgleich.

Auch wenn die Mannschaft über das späte Unentschieden sicher traurig war, können sie die Spieler sich über den hervorragenden dritten Tabellenplatz in der Oberliga freuen. Mit 79 Toren sind sie das drittbeste Offensivteam. Erfolgreichste Torschützen waren Rico Hofmann (18), Marco Specht (16) und Hannes Braun (10).

Tobias Ippendorf: „Meine Gefühlslage ist gemischt. Ich ärgere mich über die heutige Leistung und dass wir einen 3:0-Vorsprung noch aus der Hand gegeben haben. Andererseits bin ich über das Erreichte sehr glücklich. Die Jungs haben etwas ganz Besonderes vollbracht. Mit so einer Platzierung hätte absolut niemand gerechnet. Wir haben uns den dritten Platz aber letztendlich verdient, weil wir hierfür sehr viel investiert haben“.