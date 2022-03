Planungen für neue Saison laufen

Und während die Rückrunde jetzt so richtig anläuft, bastelt Sprügel weiter am Kader für die nächste Saison. Ein Abgang wird voraussichtlich Samuel Schmitt sein, der eine Pause einlegen will. „Seinen Pass lässt er aber wohl in Hollenbach“, sagt Sprügel. Noch nicht ganz sicher sei, ob Robin Dörner bleibt. „Da wollten wir nach seiner Verletzung einfach noch etwas abwarten“, sagt Sprügel. Gegen Rutesheim zeigte er sich aber in starker Form bei seinem Startelf-Debüt in diesem Jahr. Aber ansonsten haben bis auf Florian Ruck und Christoph Rohmer, die sich aus beruflichen Gründen noch nicht entschieden haben, alle verlängert. Mit Jann Baust steht auch bereits ein Neuzugang fest. Nach seiner Zeit bei den Hollenbacher A-Junioren wechselte er zum nordbadischen Verbandsligisten VfR Gommersdorf. Zehn Treffer erzielte er in dieser Saison schon für den VfR. Nächste Saison soll er nun zum FSV zurückkehren. „Außerdem werden wir zwei, drei Jugendspieler übernehmen“, sagt Sprügel.

