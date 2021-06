Planungen für neue Saison laufen

Der Rahmenterminplan für die kommende Fußball-Saison 2021/22 wird in Baden vor dem Hintergrund der noch anhaltenden Corona-Beschränkungen erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Ein Entwurf liegt bereits vor. Mannschaftsmeldungen sind möglich.

AdUnit urban-intext1

Die ersten Mannschaften sind unter den geltenden Regeln auf den Trainingsplatz zurückgekehrt, das Fenster für die Mannschaftsmeldungen der Herren und Frauen ist bereits geöffnet und auch hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen an.

Ein wichtiger Bestandteil der Saisonvorbereitung ist der Rahmenterminkalender. Für diesen haben die zuständigen Gremien bereits einen Entwurf ausgearbeitet. In der Hoffnung, dass sich die Lage weiter entspannt, wurde zunächst klassisch geplant. Danach würde die Verbandsrunde der Herren am 14./15. August für 17/18er- und 19/20er-Staffeln beziehungsweise am 21./22. August für 15/16er-Staffeln starten.

Der BFV-Rothaus-Pokal soll am 24./25. Juli beginnen.

AdUnit urban-intext2

Für den Kreisspielbetrieb können die Daten abweichen, da die Kreise eigene Rahmenterminkalender erarbeiten. Gleiches gilt für die BFV-Rothaus-Kreispokalwettbewerbe.

Die Frauen sollen bestenfalls am 28./29. August mit dem Sport-Lines-Pokal in die neue Saison starten. Der erste Spieltag in den Mannschaftsrunden ist am 11./12. September vorgesehen.

AdUnit urban-intext3

Bei den Junioren soll es ebenfalls zum 11./12. September losgehen und die erste Pokalrunde ist in der letzten Ferienwoche eingeplant. Für die Juniorinnen ist der Saisonanpfiff nach den Sommerferien angedacht.

AdUnit urban-intext4

Da noch immer nicht absehbar ist, wann Training und Spielbetrieb ohne größere Auflagen wieder möglich sind, hat der BFV alternative Szenarien in der Hinterhand und veröffentlicht den finalen Rahmenterminplan erst zu einem späteren Zeitpunkt. ce