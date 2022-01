Personelle Veränderungen beim VfR Gommersdorf

Die fünfwöchige Vorbereitung auf die Rückrunde der Fußball-Verbandsliga beginnt beim VfR Gommersdorf am Montag, 31. Januar, mit dem ersten Training im neuen Jahr. Zum Punktspielstart empfängt die Hogen-Truppe am Samstag, 5. März, um 14.30 Uhr die Spvgg. Neckarelz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bis dahin wollen die Gommersdorfer topfit sein, denn diese Partie wird für beide Mannschaften richtungsweisend sein. Die Jagsttäler stehen nach der Vorrunde nach 15 Spielen mit 21 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz, sechs Punkte vor dem Relegationsplatz 13, den der FC Olympia Kirrlach einnimmt.

Beim VfR Gommersdorf gibt es zur Rückrunde vier personelle Veränderungen im Kader der Verbands- und Kreisliga Mannschaft. Michael Bauer sucht beim Buchener Kreisligisten VfB Sennfeld/Roigheim eine neue Herausforderung als spielender Co-Trainer. Der Leibenstadter schnürte fünfeinhalb Jahre seine Kickschuhe für die Verbands-, Landes- und Kreisliga-Mannschaften des VfR. Der 27-jährige Defensivspieler bestritt neben ungezählten Test- und Trainingsspielen insgesamt 99 Punkt- und elf Pokalspiele für die Jagsttäler. Drei Mal trug er sich in die ewige Torschützenliste des VfR ein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der stets faire Sportsmann hat in seiner Zeit beim VfR die Landesliga-Meisterschaften in der Saison 2016/17 und in der Saison 2018/19 mit gewonnen. Der zweite Abgang ist der 25-jährige Luca Heinle. Er wechselt zu seinem Heimatverein SGM Niedernhall/Weißbach in die Bezirksliga Hohenlohe nach einem halben Jahr VfR Gommersdorf zurück. Heinle kam je vier Mal in der Verbands- und Kreisliga der Jagsttäler zum Einsatz und erzielte jeweils ein Tor. Der Niedernhaller kam nur zögerlich in Tritt, denn er hatte von Beginn an längere Zeit mit Verletzungen zu kämpfen. Simon Rehrauer (18) legt eine Pause ein und Jason Wozniczka (20) will kürzer treten.

Die bisher terminierten Testspiele VfR Gommersdorf: beim TSV Crailsheim (Samstag, 5. Februar, 14 Uhr), beim FSV Hollenbach (Donnerstag, 10. Februar, 19 Uhr), bei Spfr. Schw. Hall (Samstag, 12. Februar, 12 Uhr), FC Grünsfeld (Samstag, 19. Februar, 14 Uhr).

Die bisher terminierten Testspiele VfR Gommersdorf II: TSV Schwabhausen/Windischbuch (Samstag, 12. Februar, 14 Uhr), beim SC Amrichshausen (Samstag, 19. Februar, 16 Uhr), beim TV Niederstetten (Samstag, 26. Februar, 14 Uhr), SpG Sindolsheim/Rosenberg II (So, 6. März, 15 Uhr). eub

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3